Второй раз в России и впервые на Волге – Самарская область готовится принять Чемпионат мира по зимним видам парусного спорта WISSA-2017.

С 20 по 26 февраля в Тольятти состоится Чемпионат мира по зимним видам парусного спорта WISSA-2017. Основной площадкой для соревнования станет замерзшая акватория Куйбышевского водохранилища.

Главной особенностью Чемпионата мира по версии WISSA является объединение любых конструкций, использующих для передвижения энергию ветра. Поэтому в основную программу мероприятия вошли зимний виндсерфинг, сноукайтинг и крылья. Основной дисциплиной Чемпионата мира WISSA является курс-рейс – гонки с движением на ветер и под ветер. Дополнительными видами программы WISSA-2017 при благоприятных погодных условиях станут марафонские гонки и заезды на скорость. Кроме того, в этом году в соревновательную программу включен кайт-фристайл, соревнование по которому будет проходить на рельефе вблизи сел Губино, Чубовка, Большая Раковка, Русская Селитьба – в зависимости от направления ветра.

Как сообщила руководитель проекта SNOWKITERUSSIA Евгения Котлярова, уже поступили заявки от 176 райдеров из России, Украины, Эстонии, Франции, Чехии, Германии, Канады и Австралии. Среди заявившихся участников есть и знаменитый фристайлер Дидье Ботта из Франции и известный во всем мире австралийский путешественник и благотворитель Чарльз Верб, который готовится пойти на рекорд и продержаться на волжском льду под парусом в течении 24 часов.

WISSA

WISSA

В насыщенной программе зимнего фестиваля активного отдыха будет много ярких знаковых событий: экстремальный марафон SNOWMAN, всероссийский флеш-моб «Хоровод» и не имеющая аналогов в мире SNOWKITE-Масленица, также планируется установить рекорд по самому массовому старту снoукайтeров в мире.

Желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по сноукайтингу от клуба «Сила Ветра» и по зимнему виндсерфингу от клуба snowsurfing.ru, прикоснуться к ветру в массовом запуске воздушных змеев, посмотреть на показательные выступления чемпионов, полюбоваться на милых спортсменов на беговелах из клуба «Маленькие звезды», увидеть в деле Театр Ветра Владимира Бобылева и покататься на воздушных шарах (при благоприятных метеоусловиях).

Любителям зимнего активного отдыха совершенно точно не придётся скучать! Участникам фестиваля представится возможность принять участие во взятии снежного городка, пойти стенка на стенку, поучаствовать в молодецких забавах, канатных и шапочных играх, отыграть матч в метлобол, а самым смелым и подготовленным — поучаствовать в гонках на собачьих упряжках.

Кроме того, готовится активная вечерняя программа с участием московских и самарских ди-джеев, показательным выступлением лучших фристайлеров в мире на льду, масштабным файер-шоу и вечерним воздушным шоу воздушных шаров (при благоприятных метеоусловиях).

Уже по сложившейся традиции фестиваль «Жигулевское море», а в этом году и Чемпионат мира WISSA проходит при поддержке бренда LADA. Поэтому гости фестиваля смогут не только познакомиться ближе с последними разработками отечественного производства, но принять участие в строительстве ледовых скульптур LADA ХRAY, LADA VESTA и других, а также выиграть многочисленные памятные призы и сувениры от бренда LADA.

Чемпионат мира по зимним видам парусного спорта WISSA-2017 – центральное событие в серии кайт-мероприятий проекта «SNOWKITERUSSIA». Чемпионат принимает эстафету от «Оранжевого ветра», который состоялся в Казани у стен Кремля, и в начале марта передаст ее Петрозаводску, где дадут старт 300-километровому марафону по северным карельским просторам «Транс-Онего» и торжественно завершат грандиозный эвент.

Место проведения: г. Тольятти, набережная 6-го квартала, акватория Куйбышевского водохранилища