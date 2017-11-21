Три отряда юнармейцев из школ №8, №100 и №108 Промышленного района Самары получили сегодня новые комплекты формы. Передача формы проходила торжественно в спортивном зале 108-ой школы.

В Самарской области 20 юнармейских отрядов. Движение объединяет 873 школьника региона. До конца года отрядов юнармейцев станет больше. Отряды трех школ Промышленного района не так давно стали участниками юнармейского движения. До этого команда «Дозор» школы №108 становилась победителем зимнего и летнего этапа военно-спортивной игры «Зарница»-2017. Игра проходит в регионе пять лет по инициативе регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках регионального партпроекта «Надежда нации», при поддержке Правительства Самарской области. Став юнармейцами, ребята удостоились права принять участие в парадном шествии на Параде Памяти 7 ноября. «Мы прошли в строю Парада Памяти. Мурашки по телу. Мы поняли, как это было в то время, когда наши сверстники уходили на войну», – делились впечатлениями юнармейцы.

«Основная задача юнармейского движения – патриотическое воспитание подрастающего поколения. Ребята принимают участие в Парадах, волонтерской деятельности, тимуровском движении. Это общая программа, которая позволит вырастить хороших людей. Родители довольны. Занятия проходят во внеурочное время. Кроме истории, географии, биологии – обязательная начальная военная подготовка. Дети занимаются с офицерами – кураторами юнармейских отрядов. Подчеркну, юнармия – это идеология, которая позволяет нам вырастить детей патриотами, любящими свою Родину», – рассказывает Алексей Родионов, региональный куратор Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ».

«Игра «Зарница», победителей которой мы чествуем, – игра патриотическая, направленная на уважение подвигов предков. Как сказал глава региона Дмитрий Азаров, невозможно полюбить то, что не любишь. Сегодня нельзя не проникаться мощью и силой нашей страны, не уделять внимание патриотизму. «Зарница» делает из вас патриотов, гордостью нашей страны», – обратился Александр Лашкин, координатор партийного проекта «Надежда нации».

«Если вы свяжете свою жизнь со службой в армии – это будет прекрасный выбор. Мы видим, насколько сильна и могущественна становится наша армия, благодаря Президенту России. У вас прекрасные корни – ваши родители, педагоги. Участвуя в партийном проекте «Надежда нации», вы приобретаете крылья, которые позволят вам взлететь и достичь самой высокой цели», – отметила Татьяна Братчикова, руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» думы г.о. Самара.

У всех юнармейцев форма единого образца. Отличаться может лишь беретами. Красные – общевойсковые, черные – морская пехота, голубые – десантники. В зависимости от того, к какому роду войск принадлежит их куратор. Символика тоже единая – маленький орел. «Они орлята, которые только учатся летать, но вырастут серьезными бойцами, чтобы вести нашу страну к победе», – выразил уверенность Алексей Родионов.