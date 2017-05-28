Итоги областных соревнований подведены в 30-й отдельной мотострелковой бригаде, расположенной в поселке Рощинский. Ежегодно «Зарницу» проводит региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках федерального партпроекта «Надежда нации».

Зимний этап соревнований начался в январе, его участниками стали команды со всей губернии. Для участия в “Зарнице” в школах формировали команды по 10 человек из учеников 1-4 и 5-8 классов. Соревнования проводились в несколько этапов: в школьных спортзалах и дворах, а также на спортплощадках городов и районов Самарской области. На первом этапе определялись лучшие команды внутри учебных заведений. На втором – лидеры в городах и районах. Далее мальчишки и девчонки выявляли победителей зональных этапов, они и приехали на финал.

“Это прекрасно, что школьники постигают азы военного ремесла, – отметил региональный координатор федерального партпроекта “Надежда нации” депутат Кировского райсовета Александр Лашкин. – Ребята говорят, что хотят служить в армии, полиции, других силовых структурах. Можно сказать, что “Зарница” помогает в выборе профессии”.

Участие в финальных соревнованиях приняли 12 команд, по 6 в каждой категории: 1-4 классы и 5-8 классы.

Финал «Зарницы» открыл военный оркестр. Прошел парад команд-участников финальной игры «Зарница». Командовал парадом подполковник Евгений Сергеевич Коченевский.

Участники прошли 10 станций: «Строевая подготовка», «Физическая подготовка», «Сборка, разборка автомата», «Метание гранаты», «Полоса препятствий», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Оказание первой медицинской помощи», «Меткий стрелок», «Армейские звания», «Плащ-палатка солдатская», «Шифровальщик», «Тематическая викторина» на знание истории Отечества, истории военных Парадов 1941 года и «Парадов Памяти» 2011-2016 гг..

В итоге финалистами зимнего этапа военного-спортивной игры «Зарница-2017» стали:

5-8- классы:

1 место – команда школы №108 Промышленного района г.о. Самара

2 место – команда «Очаг» школы №23 г.о. Тольятти

3 место –команда «Экстрим» школы №19 г.о. Сызрань

1-4 классы:

1 место – команда «Спецназ» школы №8 им. С.П. Алексеева г.о. Отрадный

2 место – команда «Десантники» школы с. Старое Ермаково Камышлинского района

3 место – команда школы №108 Промышленного района г.о. Самара.

На торжественной церемонии закрытия состоялось награждение команд-победителей. Кубок и переходящее знамя «Зарницы» увезла с собой команда школы №108 Промышленного района г.о. Самара.