В селе Жигули Ставропольского района открыта универсальная спортивная площадка. Современный спортивный объект построен в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта

«Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Село Жигули – один из центров подготовки кикбоксеров Самарской области. В местной детско-юношеской спортивной школе занимаются спортсмены сборной региона, призеры областных и всероссийских соревнований. В сентябре 2019 года 3 кикбоксера из села Жигули стали бронзовыми призерами турнира «Кубок мира «World Cup Diamond». Среди призеров была и Александра Байщерякова. Ее 11-ти летний брат Николай также занимается кикбоксингом. «Хочу по результатам не только догнать сестру, но перегнать ее – стать мастером спорта, выступать за сборную России. Это для начала», – рассказывает Николай Байщеряков.

Теперь местные спортсмены проводят тренировки на новой универсальной спортивной площадке, которая на днях была открыта в селе Жигули. «Летом приятнее заниматься на свежем воздухе. Здесь очень удобно тренироваться – все удобно, новое, хорошее покрытие. Очень классная площадка. Даже не верилось, что у нас такую построят. Мы с пацанами каждый день ходили и смотрели, как здесь трактора работают, устанавливают все, газон делают, – делится впечатлениями Николай Байщеряков, – Зимой будут лед заливать – я на коньках умею кататься».

Кроме кикбоксеров на новой спортивной площадке тренируется футбольная команда, занимаются местные жители. В ближайшее время может появиться и своя хоккейная команда.

Спортивный объект размером 56 на 28 метров с искусственным газоном, хоккейными бортами и системой освещения построен в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Реализация нацпроекта в Самарской области находится на контроле у Губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона в своем послании жителям губернии отмечал, что поставлена задача по строительству объектов для массового спорта, чтобы больше жителей могли регулярно заниматься спортом: «Нам надо увеличивать число систематически занимающихся физкультурой и спортом с нынешних 37% до 55% в 2024 году. Для этого будем развивать инфраструктуру спорта».

«В рамках нацпроекта много мероприятий реализуется на территории нашего района. Это крайне важная задача – открывать спортивные объекты в каждом селе, потому что это популяризация спорта, колоссальная потребность у детей и взрослых. От имени всего села, всего района благодарю губернатора Дмитрия Азарова и министерство спорта региона», – сказал глава муниципального района Ставропольский Владимир Медведев.

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин уверен, что площадка в селе Жигули никогда не будет пустовать: «Как показывает практика, спортивные площадки в селах становятся точкой притяжения всех людей. Уверен, спортивная жизнь здесь будет кипеть с утра до позднего вечера. Желаю всем жителям села крепкого здоровья, местным спортсменам – новых побед».