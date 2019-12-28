В Тольятти пройдет VI Зимний фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море – любимому городу»2020-02-20 16:59
29 февраля в Тольятти состоится VI Зимний фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море – любимому городу». С 10.00 до 16.00 часов десятки интерактивных площадок на Жигулёвском море (набережная 6-го квартала) будут ждать гостей.
Мероприятие проводится при поддержке правительства Самарской области, министерства спорта Российской Федерации, Всероссийской федерации парусного спорта, администрации городского округа Тольятти, ПАО «КуйбышевАзот». В состав организаторов фестиваля входят проект SNOWKITERUSSIA, агентство ROQETA и спортивный клуб «Сила Ветра».
Первым впечатлением гостей станет кайт-карнавал – сотни кайтов, рассекающих по акватории замерзшего водохранилища на Кубке мира по сноукайтингу IKA-2020. В планах организаторов – совершение мирового рекорда в категории «Самый массовый старт». Легендарный российский марафон «Жигулёвское море – 2020» поборется с многолетним рекордсменом – норвежским Red Bull Ragnarok.
Ведущим фестиваля выступит Алексей Сорокин. За ритм и оранжевое настроение будет отвечать группа Apple Juice Band. Для всех желающих старше 7 лет пройдет мастер-класс по сноукайтингу. Атмосферу дружелюбия, уюта и тепла создадут актёры уличного театра «Пластилиновый дождь».
Приглашаем жителей Самарской области, гостей и представителей СМИ принять участие в мероприятиях!
Программа фестиваля 29 февраля:
► Старт первой гонки дня (курс-рейс, при выполнении обязательной программы – марафон).
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