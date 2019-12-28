29 февраля в Тольятти состоится VI Зимний фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море – любимому городу». С 10.00 до 16.00 часов десятки интерактивных площадок на Жигулёвском море (набережная 6-го квартала) будут ждать гостей.

Мероприятие проводится при поддержке правительства Самарской области, министерства спорта Российской Федерации, Всероссийской федерации парусного спорта, администрации городского округа Тольятти, ПАО «КуйбышевАзот». В состав организаторов фестиваля входят проект SNOWKITERUSSIA, агентство ROQETA и спортивный клуб «Сила Ветра».

Первым впечатлением гостей станет кайт-карнавал – сотни кайтов, рассекающих по акватории замерзшего водохранилища на Кубке мира по сноукайтингу IKA-2020. В планах организаторов – совершение мирового рекорда в категории «Самый массовый старт». Легендарный российский марафон «Жигулёвское море – 2020» поборется с многолетним рекордсменом – норвежским Red Bull Ragnarok.

Сориентироваться в обширной программе фестиваля гостям поможет служба заботы – волонтеры Добровольческого движения Тольятти. Для самостоятельных посетителей разработана схема фест-площадки.

Ведущим фестиваля выступит Алексей Сорокин. За ритм и оранжевое настроение будет отвечать группа Apple Juice Band. Для всех желающих старше 7 лет пройдет мастер-класс по сноукайтингу. Атмосферу дружелюбия, уюта и тепла создадут актёры уличного театра «Пластилиновый дождь».

Приглашаем жителей Самарской области, гостей и представителей СМИ принять участие в мероприятиях!

Программа фестиваля 29 февраля:

09:00 Регистрация участников на Марафон «Жигулёвское море-2020» и фан-гонки для любителей

10:00 Сбор участников

11:00 SNOW KITE WORLD CUP IKA 2020 — масс старт — 200 участников стартуют одновременно и уходят на три дистанции: марафон, детская дистанция и фан-гонка для любителей

Дополнительно костюмированный фан-заезд участников

Фристайл

Зимний пляж, купание в проруби

Пресс-конференция

► Старт первой гонки дня (курс-рейс, при выполнении обязательной программы – марафон).

► Фристайл

► Старты «Жигулёвское море-2020» в классе JKS

► Марафон «Жигулёвское море-2020»

► Фан-гонка для любителей «Жигулёвское море-2020»

► Зимний фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море – любимому городу!»

*Возможность отдельного участия в марафоне

**Общий старт: Марафон/ фан-гонка/ старты в классе JKS

17:00 Старт заключительной гонки дня