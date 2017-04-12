Впервые в спортивной истории Самарской области 14-15 апреля в УК «МТЛ Арена» (г. Самара, ул. Советской Армии, 253А) будет проходить лично-командный чемпионат Приволжского федерального округа по смешанному боевому единоборству (ММА).

В Самару съедутся 150 сильнейших бойцов смешанного стиля из 14-ти субъектов Российской федерации: республик Башкортостан, Татарстан, Мордовия, Чувашия, Удмуртия, Марий Эл, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Пермского края. Согласно официальному положению о соревнованиях, утвержденному президентом Союза смешанных боевых единоборств (ММА) России Федором Емельяненко, к участию в турнире допускаются мужчины, достигшие возраста 18 лет. Предварительные поединки в восьми весовых категориях начнутся 14 апреля с 11.00.

Финальные бои запланированы на 15 апреля с 17.00. Прямую трансляцию финальных боев с «МТЛ Арены» планирует вести телеканал «Россия 24 – Самара». Организаторы мероприятия из Федерации ММА Самарской области приглашают всех любителей жестких контактных единоборств прийти на лучшую спортивную арену г. Самары (вход свободный) и вживую увидеть зрелищные поединки мастеров микс-файта!

- Предстоящий чемпионат должен показать, что в Самарской губернии есть серьезные бойцы, – считает президент Федерации смешанного боевого единоборства (ММА) по Самарской области Александр Гурьянов. – Наша сборная сделает все возможное, чтобы войти в тройку лучших коллективов Приволжского федерального округа, а задача-максимум – это победа!

Напомним, что смешанное боевое единоборство (mixed martial arts) представляет собой симбиоз ударных и борцовских техник.

В нем разрешены самые разнообразные удары руками и ногами, броски, подсечки и сваливания, борьба в партере, включая выполнение болевых и удушающих приемов, а также продолжение атаки руками в положении партера. Смешанное боевое единоборство – полноценный самостоятельный вид спорта с системой подготовки тренеров и судей, правилами проведения спортивных соревнований и присвоением спортивных званий. В нашей стране развитие этого вида спорта закреплено за Союзом ММА России, который возглавил легендарный боец смешанного боевого единоборства Федор Емельяненко. Несмотря на то, что видом спорта смешанное боевое единоборство (ММА) было признано в сентябре 2012 года, а региональная федерация в Самарской области аккредитована Министерством спорта Самарской области в конце 2013 года, специализированная подготовка спортсменов по направлению смешанных единоборств на территории области ведется уже на протяжении более чем десяти лет и имеет свои боевые традиции.

АСМ «СПОРТИКО»