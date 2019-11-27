Ракета-носитель «Союз-2.1а» с двигателями ОДК вывела на орбиту грузовой транспортный корабль «Прогресс-13»2019-12-07 09:00
Ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные самарским предприятием ПАО «Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех), обеспечили успешный старт транспортного грузового корабля «Прогресс МС-13» по программе 74-й миссии снабжения Международной космической станции.
Запуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с грузовым транспортным кораблем «Прогресс МС-13» состоялся 6 декабря в 12:34 часов по московскому времени со стартового комплекса площадки №31 космодрома Байконур. Ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, установленные на I и II ступенях носителя, отработали штатно.
ТГК «Прогресс МС-13» – третий «грузовик», который вывели на орбиту двигатели серийного производства ПАО «Кузнецов» в этом году. Всего же с начала 2019 г. осуществлено 14 запусков ракет-носителей типа «Союз» с двигателями РД-107А/РД-108А с четырех космодромов – Байконур, Восточный, Плесецк, Куру.
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