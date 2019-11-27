Ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные самарским предприятием ПАО «Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех), обеспечили успешный старт транспортного грузового корабля «Прогресс МС-13» по программе 74-й миссии снабжения Международной космической станции.

Запуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с грузовым транспортным кораблем «Прогресс МС-13» состоялся 6 декабря в 12:34 часов по московскому времени со стартового комплекса площадки №31 космодрома Байконур. Ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, установленные на I и II ступенях носителя, отработали штатно.

ТГК «Прогресс МС-13» – третий «грузовик», который вывели на орбиту двигатели серийного производства ПАО «Кузнецов» в этом году. Всего же с начала 2019 г. осуществлено 14 запусков ракет-носителей типа «Союз» с двигателями РД-107А/РД-108А с четырех космодромов – Байконур, Восточный, Плесецк, Куру.

Корабль доставит на МКС около 2,5 тонн грузов – топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа .