В Самарской области при поддержке регионального правительства в лице министра экономического развития и инвестиций Дмитрия Богданова и администрации города Чапаевска прошло подписание еще одного соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Чапаевск».

Инвестор планирует реализовать проект по созданию производства широкоформатной печати для наружной рекламы. Заявленный объём инвестиций – боле 20 млн рублей. Компания «ИМПЕРИАЛ-ПРИНТ» станет 11-ым резидентом ТОСЭР «Чапаевск».

Повышение инвестиционной привлекательности региона ведется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Улучшение качества жизни населения и создание в регионе благоприятной деловой среды являются важными направлениями региональной стратегии лидерства.

«По объему инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования Самарская область устойчиво входит в первую двадцатку регионов России, а в рейтинге регионов РФ по уровню развития ГЧП мы занимаем первое место, – отметил ранее Губернатор Дмитрий Азаров в ходе заседания Совета по улучшению инвестиционного климата. – В регионе не приостановлен ни один проект, продолжается реализация ранее начатых инфраструктурных проектов с сохранением заданного темпа», – подчеркнул глава региона.

В настоящее время статус резидентов имеют 70 тольяттинских и 11 чапаевских компаний, готовых в общей сложности вложить в развитие городов 45 млрд рублей и создать 11 тысяч новых рабочих мест. Резидентами ТОСЭР инвестировано 18,8 млрд руб., создано 6213 рабочих мест, в консолидированный бюджет региона уплачено более 815 млн руб.

«Мы делаем все, чтобы инвесторам региона было комфортно развивать свои предприятия на самарской земле, – рассказал Дмитрий Богданов. – Для этого мы сформировали и направили заявку в федеральное правительство с предложением по расширению видов экономической деятельности ТОСЭР «Чапаевск», и в апреле наша заявка была одобрена комиссией при Минэкономразвития России. Теперь инвесторы могут осуществлять деятельность по всем разрешенным направлениям. Эта мера поддержки еще больше подчеркивает преимущества Самарской области для федеральных и зарубежных инвесторов. Уже сейчас мы ведем переговоры с руководством нескольких десятков крупных компаний, по достоинству оценивших инвестиционные возможности региона».

Напомним, резиденты ТОСЭР «Чапаевск» на 10 лет освобождаются от уплаты налога на имущество и земельного налога, ставка налога на прибыль снижается до 2%. Кроме того, для резидентов существенно снижены тарифы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды – 7,6%, вместо 30%.