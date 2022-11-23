В Канаде два часа ночи, в Сингапуре три часа дня, а в Москве — время искусственного интеллекта. Поэтому, независимо от часового пояса, зрители по всему миру следят за ключевым событием в сфере ИИ — онлайн-конференцией AI Journey.

Трансляция мероприятия началась 23 ноября, в 9:00 по московскому времени, и к ней уже подключились зрители со всех континентов, из более чем ста стран мира: России, Индии, США, Малайзии, Индонезии, Казахстана, Великобритании, Канады, Объединённых Арабских Эмиратов, Беларуси, Узбекистана, Германии, Киргизии, Нидерландов, Бангладеш, Австралии, Катара, Пакистана, Сингапура, Турции, Армении, Филиппин, Саудовской Аравии, Франции, Непала, ЮАР, Таджикистана, Испании, Молдовы, Аргентины, Грузии, Швеции, Азербайджана, Ирландии, Мексики, Украины, Таиланда, Швейцарии, Италии, Кении, Израиля, Новой Зеландии, Шри-Ланки, Латвии, Тринидада и Тобаго, Финляндии, Кипра, Маврикия, Бельгии, Литвы, Уганды, Нигерии, Чехии, Южной Кореи, Ирана, Китая, Омана, Сербии, Эфиопии, Ямайки, Австрии, Бахрейна, Болгарии, Бутана, Греции, Египта, Малави, Ботсваны, Бразилии, Вьетнама, Дании, Зимбабве, Исландии, Камбоджа, Колумбии, Кувейта, Лесото, Мьянмы, Норвегии, Румынии, Тайваня, Фиджи, Эстонии, Алжира, Анголы, Афганистана, Багамских Островов, Боливии, Ганы, Гренады, Замбии, Иордании, Ирака, Мальты, Монголии, Португалии, Пуэрто-Рико и Соломоновых Островов.

Подключайтесь и вы! https://ai-journey.ru/stream/

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.