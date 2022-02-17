Компания Hikvision представляет готовое All-in-One решение на базе LED-дисплеев для визуализации контента. Решение подходит для быстрой и простой установки LED-экрана в конференц-залах, учебных классах, переговорных комнатах, шоурумах, фойе административных зданий и бизнес-центров, клиентских зон и т.д. В состав комплекса входят светодиодный дисплей, контроллер и крепление (настенный кронштейн или напольная стойка).

В отличие от модульных LED-дисплеев, профессиональные LCD-экраны (с диагональю более 70’’) представляют собой цельную конструкцию, которую сложно транспортировать и устанавливать. Когда требуется экран большого размера, также может возникнуть проблема неподходящих по габаритам дверных проемов, лифтовых кабин, лестничных пролетов. При транспортировке такого экрана есть высокая вероятность повредить устройство, нарушить его внешний вид и потребительские свойства.

Решением этой проблемы выступают LED-дисплеи Hikvision – собрать экран нужного размера можно из отдельных кабинетов, которые удобно перевозить, в том числе на выездные мероприятия. Модули плотно прилегают друг к другу, что обеспечивает бесшовную конструкцию без помех на Full HD изображении. Установка и техническое обслуживание LED-модулей, а также доступ ко внутренним компонентам осуществляется с фронтальной стороны экрана, без необходимости полного демонтажа конструкции.

Для обеспечения качественного и комфортного для восприятия изображения LED-экраны Hikvision могут автоматически выставлять цветовую температуру (изображение стандартное/теплое/холодное) в зависимости от освещенности помещения. Самоадаптивная система настройки LED-экрана также в автоматическом режиме определяет разрешение входного сигнала и выводит изображение под размер дисплея – без черных полей по краям и без обрезки кадра.

Уровень серого цвета светодиодных дисплеев Hikvision обеспечивает палитру из 549 млрд цветов.

Экраны поддерживают работу со всеми популярными форматами документов, при необходимости пользователь может настроить расписание демонстрации материалов, порядок автоматического воспроизведения мультимедийных данных. Также есть поддержка возможность подключения к мобильным устройствам и персональным ПК для дистанционного управления контентом, настройки пользовательских параметров, проведения трансляций.

При производстве LED-панелей Hikvision для линейки All-in-One применяется уникальная технология HCOB, позволяющая создавать более энергоэффективные и надежные решения. Поверхностный слой защищает LED-панель от попадания внутрь конструкции влаги и пыли, а также обладает антистатическими и антиокислительными свойствами для увеличения срока службы светодиодов.

LED-экраны с HCOB-технологией отличаются более высоким коэффициентом контрастности – этот параметр в матовых дисплеях в среднем выше на 40% (в сравнении со стандартными зеркальными).

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