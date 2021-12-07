НПО «Альтернатива», российское производство, представляет продукцию в сегменте стартовых культур. Это «АльтерСтарт Прима» – стартовые культуры для сырокопченых и сыровяленых колбас, «АльтерСтарт Квинта» – линейка заквасок для кисломолочной продукции и сыров, «АльтерСтарт Кварта» – линейка заквасок специально для сыров.

Бактериальные закваски – важный ингредиент в пищевой промышленности. И одним из наиболее перспективных направлений, где используются стартовые культуры, выступает мясоперерабатывающая сфера. Производителям хорошо известно: стартеры ускоряют созревание продукта и влияют на его качество.

Качественные показатели сыровяленых и сырокопченых колбас улучшают стартовые культуры «АльтерСтарт Прима». С помощью бактерий продукт не только созревает быстрее, но также формируется консистенция, вкус и аромат колбасы, сохраняется яркий и устойчивый цвет. Бактериальные закваски не позволяют развиваться патогенным микроорганизмам, препятствуют прогорканию готовых изделий при длительном хранении.

Таким образом, правильно подобранные культуры в заквасках «АльтерСтарт Прима» положительно воздействуют на органолептические показатели, скорость созревания, стабилизируют окраску продукта, подавляют вредную микрофлору, позволяют увеличить срок хранения мясных продуктов.

В молочной промышленности закваски не менее востребованы. Как правило, изготовление молочных продуктов требует повышенного внимания и особых условий. На их качество оказывают влияние множество факторов: состав молока, соблюдение технологии изготовления и санитарно-гигиенических норм, чистота оборудования и пр.

При этом бактериальные закваски, а точнее виды микроорганизмов, включенные в их состав, имеют наиболее важное значение для получения высококачественного конечного продукта с необходимой консистенцией и органолептическими свойствами.

«АльтерСтарт Квинта» – это качественные закваски, которые придают продукции необходимый вкус, цвет и аромат, помогают предотвратить развитие пороков в сырах и кисломолочной продукции на этапе производства.

На НПО «Альтернатива» изготавливаются наиболее распространенные бактериальные культуры. На сайте компании представлены закваски для сметаны, йогурта, творога, кварка, айрана, ряженки, простокваши и сыра. При необходимости, выполняется индивидуальный заказ, если в каталоге не окажется необходимой закваски.

Производитель выпускает под одной торговой маркой «АльтерСтарт Квинта» более 10 бактериальных заквасок для сыров и молочной продукции. Все они лиофилизированные, концентрированные и предназначены для прямого внесения в молоко. Закваски способствуют стабилизации сквашивающей активности, обладают большим сроком годности, удобно расфасованы.

Еще один продукт НПО «Альтернатива» – линейка заквасок специально для сыров «АльтерСтарт Кварта». Сквашивание молока естественным путем приводит только к появлению кисломолочной продукции (кефир, простокваши пр.). Для получения сыра нужны специализированные бактерии, формирующие сырный сгусток и обеспечивающие в дальнейшем его созревание.

Компонент, который определяет качество сыра, его текстуру и цвет, вкусоароматические показатели – сырная закваска. Правильно подобранная закваска в значительной степени влияет на сроки созревания и хранения сыров, индивидуальные особенности вкуса и их консистенцию.

Наиболее распространенные и востребованные изготовителями сыров закваски – это линейка специализированных сырных заквасок под общим названием «АльтерСтарт Кварта». Это закваски прямого внесения, используемые для изготовления твердых, полутвердых, мягких и других видов сыров. Они способствуют ускорению созревания сырной массы, придают готовой продукции необходимую текстуру, обеспечивают стабильный и приятный цвет, вкус и аромат.

На сайте компании представлены заквасочные культуры для каждого вида сыра, расфасованные в два вида упаковок.