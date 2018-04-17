​25.01.2018 г. Минфин, совместно с Банком России внесли на рассмотрение проект федерального закона «О цифровых финансовых активах».

​Чем интересен указанный законопроект? Он призван положить начало долгому пути регулирования новых инструментов финансового рынка, которые получили взрывной рост в 2017 году и привлекли внимание государства.

​Интересна преамбула законопроекта, в существующей редакции предмет регулирования и сфера действия предлагаемого законопроекта указаны достаточно обобщенно и на мой взгляд не дают необходимой точности при регулировании динамически изменяющегося рынка.

​Также в предлагаемом законопроекте представители Минфина вводят понятия, которыми планируется оперировать при регулировании рынка финансов. Некоторые из приведенных в законопроекте понятий вызывают сомнения и вопросы к предлагаемым формулировкам.

​Собственно, самый интересный вопрос на сегодняшний день – считать ли криптовалютуимуществом?

​В данном случае, формулировка понятий четко дает понять, что да, цифровой финансовый актив и токен – имущество в электронной форме. Но при этом, информации о предлагаемых поправках к ст.128 ГК РФ на сегодняшний день нет.

​В связи с этим, возникает справедливый вопрос по обороту такого имущества, поскольку в обозначении цифрового финансового актива указано, что: «Цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории Российской Федерации».

​Таким образом, их оборот заведомо ограничен на территории Российской Федерации.

​Это не единственный вопрос, который придется решить законодателям до принятий законопроекта.

​Также вызывает интерес планируемая технология по работе с цифровыми кошельками, ввиду того, что при обращении цифровых финансовых активов, без кошельков будет не обойтись. ​​Собственно, определение следующее: «Цифровой кошелек – программно-техническое средство, позволяющее хранить информацию о цифровых записях и обеспечивающее доступ к реестру цифровых транзакций. Цифровой кошелек открывается оператором обмена цифровых финансовых активов только после прохождения процедур идентификации его владельца в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

​Следовательно, принимать участие в некоем подобии обращения цифровых финансовых активов смогут лишь те владельцы кошельков, которые пройдут процедуру идентификации и привязки кошелька к конкретному человеку.

​В сущности, такой подход прямо противоречит всей идеи криптовалюты, основанной на анонимности платежей и невозможности отслеживания взаимосвязей между участниками рынка критовалют.

​Стоит отметить, что это уже вторая предлагаемая редакция, впервые данный законопроект был представлен Минфином 25.12.2017 г., но проект был тут же отправлен на доработку.

​Вполне возможно, что и существующая редакция будет направлена в дальнейшую доработку, но хотелось бы верить, что все предлагаемые законопроекты, о большей части которых речь не велась, будут приведены в порядок, максимально продуманы и сбалансированы для применения на территории России.

Коваленко Егор Владимирович, управляющий партнер национальной юридической службы (Амулекс)