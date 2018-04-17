Управляющий партнер НЮС «Амулекс» Егор Коваленко считает, что проект ФЗ «О цифровых финансовых активах» должен быть доработан2018-04-17 08:35
25.01.2018 г. Минфин, совместно с Банком России внесли на рассмотрение проект федерального закона «О цифровых финансовых активах».
Чем интересен указанный законопроект? Он призван положить начало долгому пути регулирования новых инструментов финансового рынка, которые получили взрывной рост в 2017 году и привлекли внимание государства.
Интересна преамбула законопроекта, в существующей редакции предмет регулирования и сфера действия предлагаемого законопроекта указаны достаточно обобщенно и на мой взгляд не дают необходимой точности при регулировании динамически изменяющегося рынка.
Также в предлагаемом законопроекте представители Минфина вводят понятия, которыми планируется оперировать при регулировании рынка финансов. Некоторые из приведенных в законопроекте понятий вызывают сомнения и вопросы к предлагаемым формулировкам.
Собственно, самый интересный вопрос на сегодняшний день – считать ли криптовалютуимуществом?
В данном случае, формулировка понятий четко дает понять, что да, цифровой финансовый актив и токен – имущество в электронной форме. Но при этом, информации о предлагаемых поправках к ст.128 ГК РФ на сегодняшний день нет.
В связи с этим, возникает справедливый вопрос по обороту такого имущества, поскольку в обозначении цифрового финансового актива указано, что: «Цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории Российской Федерации».
Также вызывает интерес планируемая технология по работе с цифровыми кошельками, ввиду того, что при обращении цифровых финансовых активов, без кошельков будет не обойтись. Собственно, определение следующее: «Цифровой кошелек – программно-техническое средство, позволяющее хранить информацию о цифровых записях и обеспечивающее доступ к реестру цифровых транзакций. Цифровой кошелек открывается оператором обмена цифровых финансовых активов только после прохождения процедур идентификации его владельца в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Следовательно, принимать участие в некоем подобии обращения цифровых финансовых активов смогут лишь те владельцы кошельков, которые пройдут процедуру идентификации и привязки кошелька к конкретному человеку.
В сущности, такой подход прямо противоречит всей идеи криптовалюты, основанной на анонимности платежей и невозможности отслеживания взаимосвязей между участниками рынка критовалют.
Стоит отметить, что это уже вторая предлагаемая редакция, впервые данный законопроект был представлен Минфином 25.12.2017 г., но проект был тут же отправлен на доработку.
Коваленко Егор Владимирович, управляющий партнер национальной юридической службы (Амулекс)
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