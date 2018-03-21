214 высококачественных акустических систем McCauley объединены в 34 кластера. Вес только одного кластера достигает 1,5 т.

Оборудование будет расположено на узлах подвеса под самым куполом арены. Сначала на цепях подвешивают специальные рамы, а уже к ним крепятся звуковые кластеры.

Для покрытия зон, расположенных в так называемой акустической тени основной системы звукоусиления, дополнительно смонтируют еще 206 систем, чтобы звук распространялся равномерно.

Для усиления звукового сигнала для всех акустических систем в данном проекте используются 4-х канальные усилители RAM AUDIO V12004 и RAM AUDIO V12044, которые выдерживают самые экстремальные условия.