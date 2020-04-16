На официальном сайте интернет магазина вы можете заказать кровати из массива дерева. Это экологически чистый материал, преимущественно изготовленный из таких пород дерева как ольха, бук, ясень, сосна. Древесина не выделяет вредные вещества, а пары смолы сосны, например, являются эффективным антисептиком.

Купить кровати из массива дерева по выгодной цене вы можете в интернет магазине. При ее формировании отсутствует такая составляющая как услуги посредников. Вся продукция, которая представлена в электронном каталоге, отпускается по цене производителя. Каталог постоянно не только дополняется, но и обновляется.

Основные преимущества деревянных кроватей

1. Кровати изготовлены из качественных материалов, устойчивы к механическим повреждениям, а также к повышенным нагрузкам. Даже после длительного срока эксплуатации кровать будет иметь привлекательный вид.

2. Кровати имеют ортопедические ламели, а также могут быть укомплектованы специальными ортопедическими матрасами, имеющими разную степень жесткости.

3. Ассортимент продукции постоянно расширяется.

4. Вся мебель, представленная в каталоге, имеет гарантийный срок эксплуатации от производителя.

5. В процессе производства используются качественные лакокрасочные покрытия на натуральной основе.

Все модели кроватей из массива покрыты специальным полиуретановым лаком немецкого или итальянского производства. С течением времени эмаль на спинках кроватей не скалывается, причем имеется множество оттенков. Вы можете подобрать требуемый вам оттенок самостоятельно, также вы можете получить консультацию у специалистов.

Кровати могут иметь вместительные выдвижные ящики. В них удобно хранить постельные принадлежности. После того как вы определились с конструкцией, особое внимание следует обратить на фурнитуру. Она должна быть не универсальной, а специализированной, используемой исключительно для кроватей. Такая фурнитура более долговечна по сравнению с универсальной. Большое значение имеет покрытие массива дерева.

Если вы определились с выбором кровати по всем критериям, то оформляйте заказ на официальном сайте или звоните по телефонам:

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