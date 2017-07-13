15 августа в детском центре «Березки» завершился ежегодный проект по профориентации школьников в период летних каникул.

Программа стартовала в 2011 году и за семь лет охватила почти 12 000 школьников. Уже седьмой год подряд сотрудники департамента информационных технологий и связи Самарской области и представители мобильных операторов выезжают в лагеря Самарской области с серией презентаций и семинаров.

Специалисты помогают школьникам определиться с выбором средних специальных и высших учебных заведений для получения востребованных на рынке труда специальностей в области инфокоммуникаций.

Помимо этого сотовые операторы делятся с молодым поколением секретами поведения во Всемирной паутине, основами защиты персональных данных, рассказывают о существующих видах угроз, способах их распространения и методах борьбы с ними.

В игровой форме особое внимание уделяется правилам поведения в социальных сетях и психологической защиты от негативных воздействий и агрессии.

В 2017 году в проекте были задействованы 13 летних оздоровительных лагерей, в которых порядка 1500 ребят смогли познакомиться со всеми новинками в области информационных технологий и мобильной связи.

Самое активное участие в проекте по профориентации школьников принимают представители проекта «Инженерная сила (R2D2) Самара». Основной целью проекта является содействие популяризации инженерно-технических профессий среди детей и молодежи, в том числе в области робототехники.