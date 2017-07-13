За 7 лет почти 12 тысяч подростков познакомились с IT--отраслью и научились безопасному поведению в интернете2017-08-17 09:42
15 августа в детском центре «Березки» завершился ежегодный проект по профориентации школьников в период летних каникул.
Программа стартовала в 2011 году и за семь лет охватила почти 12 000 школьников. Уже седьмой год подряд сотрудники департамента информационных технологий и связи Самарской области и представители мобильных операторов выезжают в лагеря Самарской области с серией презентаций и семинаров.
Помимо этого сотовые операторы делятся с молодым поколением секретами поведения во Всемирной паутине, основами защиты персональных данных, рассказывают о существующих видах угроз, способах их распространения и методах борьбы с ними.
В игровой форме особое внимание уделяется правилам поведения в социальных сетях и психологической защиты от негативных воздействий и агрессии.
Самое активное участие в проекте по профориентации школьников принимают представители проекта «Инженерная сила (R2D2) Самара». Основной целью проекта является содействие популяризации инженерно-технических профессий среди детей и молодежи, в том числе в области робототехники.
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