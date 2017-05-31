Молодые ученые Центра беспилотных систем Самарского национального университета имени академика С.П. Королева ОНФ представили проект беспилотных авиационных комплексов, которые могут быть использованы для мониторинга экологической обстановки в регионе, особенно труднодоступных и протяженных объектов.

Активист ОНФ, аспирант Самарского университета Антон Назаров рассказал о возможности использования новой разработки беспилотного летательного аппарата, в частности, для проведения мониторинга несанкционированных свалок в рамках реализации приоритетного проекта ОНФ «Генеральная уборка/интерактивная карта свалок».

Координатор проекта ОНФ, депутат ГосДумы РФ Владимир Гутенев считает применение научно-технических разработок Самарского национального исследовательского университета для реализации общественных инициатив и приоритетных проектов ОНФ перспективным инновационным решением, которое поможет усилить общественный мониторинг ситуации в регионе по незаконным свалкам, а также по состоянию лесных и водных объектов в целом путем применения современных технологий и научных подходов.

«По предварительным оценкам ОНФ, количество несанкционированных свалок на территории Российской Федерации оценивалось на уровне двадцати тысяч, сейчас уже мы понимаем, что это был оптимистичный прогноз. За три месяца работы проекта на интерактивную карту уже поступило порядка семи тысяч сигналов со всех регионов. Более семисот объектов уже ликвидированы. Мы будем продолжать эту работу и дальше. Каждый сигнал должен попасть в реестр, а в дальнейшем свалка не только должна быть ликвидирована, но и рекультивирована, чтобы на этом месте не появилась новая свалка, а территория использовалась по выбору самих граждан – будет это парк, роща или какой-то другой объект», – рассказал студентам и аспирантам Гутенев.

Возможности разработанного самарскими аспирантами беспилотного авиакомплекса авторы наглядно продемонстрировали на конкретном примере. Судя по слайдам презентации, в течение 20 минут аппарат зафиксировал свалку на улице XXII Партсъезда города Самара площадью около 400 кв.м, определил объем свалки, ее рельеф и даже вычислил, что для вывоза такого объема мусора потребуется 3 грузовых транспортных средства типа КАМАЗ. Данный объект активисты нанесли на интерактивный ресурс kartasvalok.ru

Однако, чтобы использовать новые технические разработки на службе экологического мониторинга, конкретных локальных задач, как выявление мест незаконного хранения отходов, необходимо устранить избыточный административный контроль, высказались участники встречи.

Владимир Гутенев поддержал инициативу молодых ученых: «Чтобы мы могли оперативно выявлять экологические правонарушения необходимо упрощать законодательство, регламентирующее деятельность беспилотных систем».

По итогам встречи активисты ОНФ подготовят общественные предложения по совершенствованию федерального законодательства в сфере использования беспилотных летательных аппаратов, сообщил активист Назаров.

На сегодняшний день в Самарской области активистами выявлено 245 мест незаконного складирования мусора, 15 свалок уже ликвидировано.