В последние несколько месяцев тема разработки законодательства в рамках Цифровой экономики, регулирование оборота и эмиссии криптовалют, а также вопросы правового закрепления отношений робота и человека стали наиболее востребованными и обсуждаемыми темами в российском обществе. Это связано сразу с рядом факторов, основной из которых — это желание не отстать в технологической гонке, которая началась буквально на наших глазах, и учитывая интенсивное развитие новых технологий, будет только набирать обороты.

По разработанной АНО «ПравоРоботов» доктрине, мы разделили все законодательные инициативы регулирующие Цифровую экономику на три классификации — краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы в зависимости от уровня разработки той или иной технологии. В рамках данной классификации, все вопросы, связанные с ИИ, — это долгосрочная перспектива. Робототехника — это среднесрочная перспектива. К краткосрочной перспективе отнесено законодательство в сфере беспилотного транспорта и разработка терминологии в рамках Цифровой экономики.

Вопрос разработки беспилотных автомобильных технологий в последнее время становится одним из наиболее ключевых в повестке трансформации в рамках перехода к Цифровой экономике. Единственный барьер, который необходимо преодолеть — это административный барьер. При этом нельзя не отметить что отрасль беспилотного автотранспорта во всем мире только начала формироваться, и Россия может стать одним из его ключевых игроков на этом новом для всех рынке, пишет на страницах сайта Эхо Москвы Никита Куликов.

Сложность прохождения по установленным процедурам принятия новых нормативно-правовых актов актуален не только для России, но в ряде стран на федеральном уровне для такого рода законодательства было сделано исключение и был предложен облегченный порядок согласования, что обеспечило оперативное принятие профильных нормативно-правовых актов в кратчайшие сроки: так в Швеции беспилотные автомобили Volvo уже 2 года ездят по дорогам общественного пользования в Гетеборге, в Германии в 2017 году был принят соответствующий федеральный закон позволяющий эксплуатацию беспилотных автомобилей, в США уже согласована выдача 25 000 лицензий на беспилотную технику для проезда по дорогам общественного пользования с потенциалом увеличения до 100 000 лицензий. Разумеется, все указанные действия предпринимаются властями данных стран для разрешения сразу ряда задач: быть первооткрывателями технологий, привлечение инвестиций, создание трендов, которые потом будут копироваться в менее активные в данном вопросе страны.

Ряд имеющихся в том числе законодательных барьеров, мешающих полноценному тестирования беспилотных технологий на дорогах общего пользования, по моему мнению, можно снять и без поспешного изменения законодательства, связанного с автотранспортом и в том числе, не дожидаясь разработки и принятия новых регламентов, что может занять годы кропотливой работы.

Вопросом разработки комфортного для всех участников рынка автопроизводителей беспилотных автомобилей и ФОИВов нормативно-правового акта АНО «ПравоРоботов» начало заниматься с начала 2017 года. Нами были проведены консультации с представителями: МАДИ, Гильдии Автошкол России, Яндекс, Volgabus (производитель автобуса «Матрешка»), Avrora Robotics, логистической компании Traft и рядом других компаний занятых в сфере робототехники и автомобильного движения.

По результату проведенной работы, с учетом всех полученных рекомендаций, АНО «ПравоРоботов» был разработан проект Постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации», который решает следующие вопросы:

1. Технический вопрос — разрешить тестирование беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования, что несомненно продвинет разработку данной технологии,

2. Социальный вопрос — сохранение водителя (или как мы его называем — «ответственного лица») за рулем автомобиля, тем самым сохраняются рабочие места как для водителей, так и для автошкол до того момента пока на федеральном уровне не будет принята расширенная программа по модернизации системы образования и профессиональной переподготовке кадров.

3. Экономический вопрос — развивая технологию и предлагая льготы разработчикам, можно в сжатые сроки с нуля выстроить новый рынок с огромным потенциалом.

4. Правовой суверенитет — будет соблюден статус-кво между действующим законодательством и взятыми международными обязательствами по ратифицированным международно-правовым актам.

5. Вопрос безопасности и разграничения ответственности.

Представляется, что мер указанных в разработанном АНО «ПравоРоботов» проекте Постановления Правительства Российской Федерации будет вполне достаточно для того чтобы начать активно развивать в России отрасль беспилотного автотранспорта, а также сделает Россию третьей страной в мире которая законодательно разрешила эксплуатацию беспилотных автомобилей, что несомненно станет новостью для мировых СМИ, и в итоге поможет начать привлекать в Россию инвестиции и разработчиков данной технологии из других стран и формировать специализированный кластер разработчиков.

Данная инициатива дополнительно поддержит курс Правительства РФ на создание в России беспилотной автомобильной платформы и апробирование ее во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ.

Также, принятие разработанного АНО «ПравоРоботов» проекта Постановления Правительства Российской Федерации поспособствует выполнению поручения Президента России по итогам Петербургского международного экономического форума 16–18 июня 2016 года (№Пр-1305 от 7 июля 2016 года, подпункт «а» пункта 1), а также будет способствовать соблюдению срока (до 15 ноября 2017 г.) по утверждению планов мероприятий («дорожных карт») в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы, указанного в Постановления Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2017 г. № 1184 «О порядке разработки и реализации планов мероприятий («дорожных карт») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Далее предлагаю ознакомиться с текстом разработанного АНО «ПравоРоботов» проекта Постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации», который уже направлен на рассмотрение в Правительство Российской Федерации:

1. В пункте 1.2:

а) после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:

«Беспилотное транспортное средство» — транспортное средство, оборудованное системой автоматического управления, системой экстренного отключения режима автоматического управления и Черным ящиком Беспилотного транспортного средства, имеющее техническую возможность осуществлять самостоятельное автоматическое Управление Беспилотным транспортным средством в целях автономного передвижения по заданному маршруту и имеющее соответствующее обозначение «Беспилотное транспортное средство»;

б) после абзаца тридцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«Ответственное лицо Беспилотного транспортного средства» — лицо, находящееся в кабине Беспилотного транспортного средства, обладающее достаточными навыками для экстренного отключения режима автоматического управления Беспилотным транспортным средством и несущее ответственность за результаты движения Беспилотного транспортного средства, в соответствии с положениями п.1.6 настоящих Правил. К Ответственному лицу Беспилотного транспортного средства применяются все положения настоящих Правил применимые к Водителю транспортного средства.

в) после абзаца пятьдесят три дополнить абзацем следующего содержания:

«Управление Беспилотным транспортным средством» — процесс самостоятельного автоматического управления Беспилотным транспортным средством в целях автономного передвижения по заданному маршруту без участия водителя, проводимый под контролем ответственного лица Беспилотного транспортного средства, находящегося в кабине Беспилотного транспортного средства.

г) после абзаца пятьдесят пять дополнить абзацем следующего содержания:

«Черный ящик Беспилотного транспортного средства» — технологическое средство, действующее по типу бортового самописца, пригодное для записи и последующего хранения информации, содержащей параметры движения Беспилотного транспортного средства, видео и аудио запись дорожной ситуации и салона Беспилотного транспортного средства с возможностью минимального срока хранения информации не менее 30 дней.

2. В пункте 8 после абзаца пять дополнить абзацем следующего содержания:

«Беспилотное транспортное средство» — в виде квадрата желтого цвета с каймой красного цвета (ширина каймы — 1/10 стороны), с черным изображением символа дорожного знака ____ (сторона квадрата опознавательного знака, расположенного спереди транспортного средства, должна быть не менее 250 мм, сзади — 400 мм);

3. Пункт 22.9 дополнить абзацем следующего содержания:

«Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет в беспилотном транспортном средстве».

4. Дополнить Приложение 1 к указанным Правилам

а) пунктом 3.3.1. следующего содержания:

«Движение Беспилотных транспортных средств запрещено»

б) пунктом 6.4.1. следующего содержания:

«Беспилотное транспортное средство»

Автор: Никита Куликов, учредитель АНО «ПравоРоботов», член экспертного совета по цифровой экономике ГосДумы РФ