Для простых пользователей, которые не особо вникают в технологии, биткоин и эфир вообще никак не отличаются друг от друга. В действительности мы имеем не только технические, но и фундаментальные функциональные различия. Ethereum – это не просто усовершенствованная версия Bitcoin. Речь идет о более широких возможностях в виде создания уникальных сервисов на базе blockchain-платформы.

Платформа Ethereum дает возможность создавать «умные контракты», которые позволяют осуществлять обмен активами между двумя сторонами при выполнении четких условий. Также в рамках платформы работает Freenet – собственная сеть, позволяющая создавать децентрализованные сайты. Так что Ethereum не ограничивается одними денежными переводами (хотя и эта функция работает более чем отлично).

Ethereum – это огромная инфраструктура, где криптовалюта – это не более чем своеобразная расчетная единица между пользователями и создателями сервисов.

Репутация превыше всего

Но, несмотря на все преимущества эфира, самая востребованная криптовалюта для накопления – Bitcoin. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что в будущем стоимость этой цифровой валюты вырастет. Отец-основатель всего криптовалютного мира не только не утратил позиции, но и закрепил их. К тому же эта цифровая валюта имеет намного больше доверия в сравнении с альткоинами. К слову, на сайте https://convertex.io/ru/exchange-ethereum-to-bitcoin/ вы сможете обменять ETH на BTC по очень выгодному курсу.

Нельзя сказать, что эфир не интересен инвесторам. С учетом молодого возраста проекта, резкий скачок популярности поражает: на текущий момент Ethereum держит уверенное второе место по объемам капитализации и суточным торгам. Хотя догнать биткоин вряд ли получится.

Зависимость курса и модели эмиссии

Главная причина высокой стоимости биткоина – ограниченная денежная масса. Мы имеем четкий лимит Bitcoin – 21 миллион монет. Рано или поздно добыча биткоинов прекратится, что позволит сохранить высокую ценность главной цифровой валюты. В то же время трудно предсказывать, что нас ожидает после завершения эры майнинга BTC.

В то же время количество эфира будет постоянно увеличиваться. Виталик Бутерин, создатель Ethereum, говорит о том, что объемы эмиссии будут соответствовать потребностям в поддержании стабильности рынка. С другой стороны, неограниченный тираж тяжело бьет по ценности криптовалюты и стабильности ее стоимости.

Важность скорости обработки транзакций

Биткоин – общепризнанное лучшее средство для накопления активов. Но когда речь идет о передаче средств между физическими или юридическими лицами, все чаще пользователи отдают предпочтение эфиру. Речь идет как об обычных транзакциях, так и о smart-контрактах. На сегодняшний день в рамках платформы Ethereum осуществляется больше транзакций, чем в Bitcoin.

С чем это связано? Дело в том, что блокчейн эфириума работает в разы быстрее. Также платформа используется как основа для огромного количества альткоинов. Разработчики проанализировали недостатки главной криптовалюты и исправили их в своем детище. Второе преимущество – минимальный размер комиссии, хотя ряд аналитиков опасается ее увеличения в скором будущем.

Выводы

Как эфириум, так и биткоин имеют свои слабые и сильные стороны. Bitcoin лучше подойдет для долгосрочного хранения активов. Ethereum более привлекательный с точки зрения необходимости в осуществлении большого количества транзакций. Мы рекомендуем инвестировать в обе криптовалюты, поскольку их в любом случае ждет светлое будущее.