Во вторник, 4 апреля, Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин встретился с главным научным сотрудником Межвузовского научно-исследовательского центра по теоретическому материаловедению, профессором В.А.Блатовым.

В.А.Блатов рассказал, что статья самарских исследователей была опубликована в одном из самых старых и авторитетных общенаучных международных журналов «Nature», что свидетельствует о высоком уровне работы специалистов центра. Самарские ученые выполняют проект по программе мегагрантов Правительства РФ, взаимодействуют с предприятиями оборонного комплекса России. Исследователи активно сотрудничают с коллегами из-за рубежа, в частности, из США, Индии, Италии, принимают участие в работе российско-китайского инновационного центра. Из 27 сотрудников центра более трети – молодые ученые.

- Перед нами стояла задача создать лабораторию, которая будет звучать на весь мир, опираясь на собственные кадры, – пояснил В.А.Блатов.

Губернатор отметил, что все перспективные исследования ученых Самарской области будут получать всестороннюю поддержку со стороны Правительства региона. Кроме того, с открытием технополиса Гагарин-центр для работы ученых будут созданы максимально комфортные условия. – Мы сделаем все, чтобы эта работа пошла, чтобы укрепить основы фундаментальной науки. Для нас главное – результат, – подчеркнул Н.И.Меркушкин.