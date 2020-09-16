На всероссийской родительской онлайн-конференции «100 вопросов от родителей» 18 сентября были подняты самые актуальные вопросы современного общества. Организатором конференции выступил Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, стратегическим партнером – портал «Я-родитель». Одними из самых мощных инфлюенсеров современности стали блогеры, по данным исследований, более 30% российских детей мечтают именно об этой профессии как точки реализации в жизни. Секция «Блогерство. Вызовы и возможности для современной семьи» стала одной из обсуждаемых в социальных сетях.

Что делать родителям, когда ребенок решил стать блогером? Как помочь и объяснить ему, где проходит граница между личным и публичным? Родители популярных блогеров Роман Адушкин (папа Кати Адушкиной), Екатерина Стриж (мама Лизы Стриж), Анна Манукян (мама DAVA M) и специалисты в области социологии и детской психологии рассказали о том, как быть рядом со своим ребенком, как не растеряться в ситуации, когда ребенок стал известен в медиапространстве.

Дети — формирующиеся люди и подвержены влиянию со стороны. Почему так популярно блогерство? Социологи считают, что это связано с нашим желанием все ускорить. Мы и так живем быстро, но детям важно общение, и они таким образом получают его сразу и много. Почему мы боимся его и оправдан ли родительский страх? Нам страшно, что дети уйдут от нас и перестанут с нами общаться, и это опасение справедливо. Дети всегда хотят находиться с теми, кто несет им интересную и подхватывающую информацию. Они хотят примерить на себя, как пиджачок, подходит ли им такая группа, норма, роль.

Один из краеугольных вопросов здесь — как родителям реагировать на то, что ребенок интересуется тем, что не близко им самим? По словам экспертов-психологов, для того, чтобы не потерять коммуникации с ребенком, нужно поддерживать этот интерес, задавать вопросы, вникать. Обсуждать стратегии, продумывать, как не навредить при этом учебе, биологически приемлемому ритму жизни и лабильной психике формирующегося маленького человека. Рассказать ребенку об опасностях, которые могут ждать его, о хейтерах и манипуляциях со стороны обитателей социальных сетей. Обсудить возможность консультации у психолога при необходимости. Подписаться самим, позвать друзей и семью — это то, что может сделать каждый из нас.

Какие факторы необходимы для успеха ребенка в этой области? Новая и бурно развивающаяся соцсеть, много работы, личная харизма и обаятельность, востребованность темы и поддержка родных — основные факторы, важные для этого. И безусловная, принимающая родительская любовь — главное, чего нельзя ребенка лишать.

Переходите по ссылке 100questions.ya-roditel.ru и смотрите всероссийскую родительскую онлайн-конференцию «100 вопросов от родителей».