Внедрение принципов и инструментов «бережливого производства» активно ведется на самарском ПАО «Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) в рамках проекта по развитию производственной системы в соответствии с программой «Трансформация индустриальной модели» (ТрИМ) АО «ОДК».

ПАО «Кузнецов» осуществляет проектирование, изготовление, ремонт и сопровождение в эксплуатации газотурбинных авиационных двигателей, жидкостных ракетных двигателей, ГТУ для использования в газовой отрасли и энергетике. Предприятие является производителем двигателей для ракет-носителей типа «Союз» и самолетов Дальней авиации ВКС РФ.

Применению принципов «бережливого производства» (БП) ОДК отводит ключевое значение в совершенствовании производственных процессов в российской двигателестроительной отрасли. Концепция призвана содействовать организациям в повышении конкурентоспособности и эффективности бизнеса. Она предлагает комплекс методов и инструментов по всем направлениям деятельности, позволяющий производить товары и оказывать услуги в минимальные сроки и при минимальных затратах с требуемым качеством. Применение БП предполагает определенный способ мышления, любая деятельность при этом рассматривается с точки зрения ценности для потребителя и сокращения всех видов потерь.

В ПАО «Кузнецов» активная работа в области внедрения принципов «бережливого производства» в сборочном цехе авиационных двигателей большой размерности велась в течение всего 2018 г. На сегодня первый этап преобразований уже завершен: полностью произведена перепланировка цеха с целью организации поточной сборки газотурбинных двигателей (включая создание производственных ячеек), выполнены необходимые ремонтные работы, проведено обучение персонала цеха основам «бережливого производства». Также обеспечена визуализация производственного процесса, организованы рабочие места по системе 5S, запущен процесс подачи предложений по улучшениям (получено свыше 200 предложений за 2018 г.). На втором этапе предстоит трансформация сборочного цеха в линию конечной сборки.

Аналогичные проекты по развитию производственной системы начаты в цехах ракетного и механообрабатывающего производства.

В 2018 г. четыре сотрудника ПАО «Кузнецов» показали блестящие результаты в корпоративных мероприятиях ОДК, основной целью которых является развитие практических навыков применения инструментов бережливого производства. Так, в октябре начальник механосборочного комплекса №2 Александр Решетов принял участие в работе 16-й Корпоративной мастерской по преобразованию производственной системы АО «ОДК», организованной в ПАО «ОДК – УМПО» (г. Уфа). По итогам работы ему было присвоено звание лидера по преобразованию производственной системы. Специалист Управления по преобразованию производственной системы Елена Антимонова в этой мастерской входила в состав команды, проект которой был признан лучшим и занял первое место.

Ранее звания лидера преобразований производственной системы удостоился также заместитель технического директора по сборке Александр Лютов, принявший участие в работе 15-й мастерской в АО «570 АРЗ» (г. Ейск). Заместитель начальника цеха №24 Максим Маринин выступил на ежегодной научно-технической конференции, проходившей на базе ПАО «ОДК-УМПО», с докладом о развитии производственной системы цеха и стал победителем в номинации «Возможность внедрения проекта по бережливому производству».