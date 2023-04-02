Бренд профессиональной садово-парковой техники CAIMAN принял участие в 29-й Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства, которая прошла 16-18 марта в МВЦ «Крокус Экспо».

Несмотря на то, что CAIMAN давно и плотно сотрудничает с отраслью гостеприимства, эта выставка стала для бренда дебютной. Решение принять участие было продиктовано меняющимся рынком – в последние годы возрос интерес к аккумуляторной садово-парковой технике. CAIMAN представил на выставке гольф-кары Eruzo, которые полностью соответствуют запросу на экологичность и бесшумность. Часто эти машины используются на территории санаториев, баз отдыха, отелей – там, где важно позаботиться о комфорте и спокойствии постояльцев.

Благодаря беспрецедентному оснащению, использованию передовых разработок, максимальному комфорту, надежности и эстетике машины получили признание во всем мире и привлекли много внимания посетителей MITT.

CAIMAN – бренд профессиональной садово-парковой техники европейского и российского производства с долгосрочной гарантией, который работает на рынке с 2004 года. В течение 2022 года было открыто четыре фирменных салона: в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Самаре. Флагманский салон CAIMAN находится в Москве и работает с 2014 года.