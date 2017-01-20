Транспортная компания ВВМЛ города Рыбинска, занимающаяся пассажирскими перевозками, сообщила о начале тестирования новой системы онлайн-бронирования билетов на автобусы. Сегодня система работает в демо-режиме и доступна всем клиентам, желающим приобрести билеты на трансфер Рыбинск-Москва.

Компания ВВМЛ в конце прошлого года запустила новый сайт, где содержится полная информация об осуществляемых пассажирских рейсах из Рыбинска в столицу: ежедневное расписание, стоимость трансфера и другие сведения. Здесь открыта форма для онлайн-бронирования мест на автобусы. Пока система работает в тестовом режиме, заявку можно подать также и по телефону. Но совсем скоро система будет полностью интегрирована в диспетчерскую службу, что позволит обрабатывать заявки пассажиров более качественно и быстро.