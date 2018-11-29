15 ноября 2018 года исполняется 30 лет со дня первого успешного запуска ракеты-носителя «Энергия» с орбитальным кораблем «Буран». Завод «Прогресс» (ныне АО «РКЦ «Прогресс») внес значительный вклад в реализацию этого уникального проекта.

20 ноября 2018 года в 11:00 в АО «РКЦ «Прогресс» состоится торжественное заседание научно-технического совета, посвященного 30-летию полета многоразовой транспортной космической системы (МТКС) «Энергия-Буран».

Успешный запуск комплекса «Энергия-Буран» 15 ноября 1988 года – это научно-технический прорыв страны, который показал всему миру потенциал отечественной ракетно-космической отрасли. Это уникальное событие наполнило профессиональную жизнь ракетостроителей «Прогресса» творчеством и значительно опередило своё время. Результаты реализации проекта «Энергия-Буран» нашли применение при разработке различных образцов ракетно-космической техники.

15 ноября 1988 года с космодрома «Байконур» был осуществлен успешный запуск ракеты-носителя «Энергия» с орбитальным кораблем «Буран», что явилось ключевым этапом в создании многоразовой космической системы (МКС) «Энергия-Буран». Орбитальный корабль «Буран», сделав два витка вокруг Земли, впервые в мире совершил автоматическую посадку на аэродром. Это событие стало победой коллективов более 1200 предприятий России, Украины, Белоруссии и других республик Советского Союза, на которых работали сотни тысяч инженеров, ученых, рабочих. Головным предприятием по созданию системы «Энергия-Буран» было НПО «Энергия» им. С. П. Королева (ныне РКК «Энергия», г. Королёв, Московская область).

В Куйбышеве на заводе «Прогресс» изготавливались центральный блок II ступени (блок «Ц») и стартово-стыковочный блок «Я». На космодроме Байконур сотрудники филиала завода «Прогресс» осуществляли общую сборку РН «Энергия» и выполняли стыковку ракеты с орбитальным кораблем «Буран». Конструкторскую документацию на блоки «Ц», «Я», общую сборку РН и их экспериментальную отработку разрабатывали специалисты Волжского филиала НПО «Энергия» (г. Куйбышев), также они осуществляли конструкторское сопровождение производства РН на заводе «Прогресс» и на космодроме Байконур.

В рамках реализации проекта на заводе «Прогресс» было проведено техническое перевооружение производства, внедрены уникальные технологические процессы и механизмы. Были построены новые производственные корпуса, созданы стенды для криогенно-статических испытаний и для сборки клепаных отсеков и баков, а также для нанесения теплозащитных покрытий и многое другое.

Впервые в отечественном машиностроении была выполнена фрезеровка вафельного фона обечаек и сборка-сварка баков диаметром 8 м, освоены аргонно-дуговая и импульсно-дуговая сварка, контактно-стыковая сварка профилей большого сечения, электронно-лучевая сварка конструкций из алюминиевых сплавов толщиной до 40 мм.

Была создана уникальная конструкция двигательного отсека с теплозащитой качающихся двигателей центрального блока и нижним поясом разделяемых силовых связей «пакета» ракетных блоков и орбитального корабля «Буран».

Для статических и криогенно-статических испытаний баков и агрегатов на заводе «Прогресс» был создан уникальный комплекс стендов, позволявший проводить испытания крупногабаритных ракетных блоков.