В рамках развития и популяризации цифровой экономики в Самарской области, при поддержке регионального отделения Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» 22 сентября 2017 года пройдет круглый стол «Цифровая экономика: перспективы развития в регионе».

В ходе круглого стола планируется рассмотреть конкретные примеры работающих технологий цифровой экономики в регионе, примеры новых форм обучения цифровым компетенциям, предполагаемые к запуску проекты. На круглом столе с докладами выступят представители высокотехнологичных компаний, высших учебных заведений, органов власти Самарской области.

Проработанные предложения будут представлены в виде резолюции по результатам круглого стола, с конкретными проектами, предлагаемыми к реализации по итогам обсуждения.

Среди экспертов на мероприятии примут участие ученые, изучающие цифровую экономику и интернет-технологии, руководители финансово-технических проектов региональных банков, директора крупных самарских интернет-агентств, эксперты в сфере цифровой экономики.

На мероприятие приглашены представители областного правительства, крупнейших самарских ВУЗов, депутаты Губернской Думы, руководители филиалов крупных федеральных телекоммуникационных компаний.

Мероприятие состоится 22 сентября 2017г. (пятница) в 10.00 часов по адресу: Студенческий переулок 8, 1 этаж, правое крыло корпуса СГАУ, офис StartupSamara (вход со стороны Студенческого переулка).

Приглашаем СМИ принять участие в мероприятии.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 8(902)291-11-18 (Алексей Добрусин) или адресу электронной почты dobrusin@gedocorp.ru.