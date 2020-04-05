Вот и пришла весна. Календарная весна наступает в марте, но в Перми в это время еще везде лежит снег. Однако уже совсем скоро начнут распускаться почки на деревьях и вылезет первая трава. Весна — пора оживления, пора свежести и расцвета.

И в эту прекрасную пору самое время подумать и о чистоте ваших окон и фасадов. Весной люди начинают наводить чистоту и порядок в квартирах, домах, на придомовых участках, начинается подготовка к предстоящему весенне-летнему сезону. В Перми зимой, как правило, выпадает большое количество осадков в виде снега. При резких перепадах температур оттепель чередуется с заморозками. Перемены погоды влияют на чистоту в жилых, производственных и офисных помещениях. И к весне на окнах и остекленных фасадах зданий остаются «следы» неблагоприятного климата.

Можно помыть окна самостоятельно, но в последнее время удобно и просто — заказать мойку окон в клининговой компании. Мойку окон в Перми осуществляет клининговая компания «Чистая Уборка». Стоимость услуг по мойке окон и фасадов вполне приемлема для среднего класса. Специалисты выезжают на объект со всем необходимым оборудованием. Если нужно помыть окна на высоте, например, высокие стеклянные фасады магазина или офиса, компания привлекает дополнительную технику — автовышку. Работы осуществляются с помощью специальных чистящих и моющих средств. Профессиональные средства и предметы для уборки — залог быстрого и успешного наведения чистоты. Специалисты выезжают по несколько человек, в зависимости от объема работы. Если мытье окон физически невозможно закончить за один рабочий день, то специалисты по уборке приедут в удобное время на следующий день для завершения работы.

Что касается безопасности и доверия к сотрудникам клининговых компаний. Вы можете присутствовать во время уборки. Более того, компания несет материальную ответственность за сохранность вещей в доме, квартире или офисе, где производятся работы по уборке. В каждой клининговой компании есть такой договор для физических и юридических лиц.

Как правило, если вы планируете и далее заказывать услуги по уборке, то уже после нескольких уборок вы сможете выбрать для себя подходящего специалиста для долгосрочного сотрудничества. И именно этот сотрудник сможет осуществлять уборку ваших помещений на постоянной основе.