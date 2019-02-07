Сегодня в селе Августовка Большечерниговского района департамент информационных технологий и связи Самарской области и самарский филиал ПАО «Ростелеком» запустили очередной этап подключения объектов социальной инфраструктуры и малых населенных пунктов к сети Интернет. Это продолжение той работы по устранению цифрового неравенства и организации точек доступа в малых населенных пунктах численностью от 250 до 500 человек, которую регион совместно с госкорпорацией ведет с 2015 года.

Руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин вместе с главой Большечерниговского района Тамарой Перовой и техническим директором самарского филиала ПАО «Ростелеком» Петром Могилевским посетили медицинский пункт в селе Августовка, который обеспечен теперь высокоскоростным доступом в Интернет. Кроме этого, в сельской школе была проведена встреча с жителями района, на которой обсудили главный вопрос – что для населения даст реализация национального проекта «Цифровая экономика».

Станислав Казарин отметил, что в реализации национального проекта «Цифровая экономика» в Самарской области основное внимание планируется уделить программе «Информационная инфраструктура», которая подразумевает, в частности, подключение к высокоскоростному Интернету объектов социальной сферы, объектов культуры, государственных учреждений и др. То есть будет создаваться единый цифровой контур учреждений. Одновременно с этим регион приложит все усилия по выполнению майского указа Президента России В.В. Путина, согласно которому 90% домохозяйств Самарской области должны быть обеспечены высокоскоростным качественным доступом в Интернет.

В ходе сегодняшней поездки была проверена недавно открытая точка доступа Wi-Fi в селе Пекилянка, где скорость Интернета более 10 Мбит/c. Точка доступа представляет собой железобетонную опору высотой несколько метров, где закреплены климатический шкаф и необходимое оборудование: Ethernet-коммутатор, роутер Wi-Fi и антенны, которые обеспечивают круговое покрытие с радиусом охвата территории до 100 метров. В целом, в рамках программы до конца 2019 года точками доступа в Интернет будут обеспечены более 200 малых населенных пунктов губернии. Напомним, с августа 2017 года пользоваться Интернетом в точках доступа (Wi-Fi), которые строятся в рамках оказания универсальных услуг связи в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах, можно абсолютно бесплатно.

В 2018 году сформирован цифровой паспорт населенных пунктов Самарской области с численностью населения от 100 до 1000 человек, содержащих объекты социальной инфраструктуры (фельдшерско-акушерские пункты, школы, органы власти, подразделения Росгвардии, МЧС, МВД). Данный паспорт послужит основой для заключения в 2019 году государственного контракта на оказание услуг связи с использованием современных технологий за счет средств федерального бюджета.

Глава Большечерниговского района Тамара Перова отметила, что в районе в настоящее время скоростной Интернет доступен во всех 6 офисах врачей общей практики, в 6 ФАПах, 14 школах.

К концу 2018 года было построено более 1000 км волоконно-оптических линий связи, из них около 120 км – в Большечерниговском районе. Более 80 тыс. человек, проживающих в малых населенных пунктах, получили возможность подключиться к глобальной Сети. Из них более 3,5 тыс. проживает на территории Большечерниговского района.

Возможность подключить скоростной Интернет получили 154 лечебно-профилактических учреждения в 25 районах и 5 городах губернии. В частности, в результате проведенных работ в Большечерниговском районе скорость передачи данных в медучреждениях поселков Глушицкий, Петровский и Восточный, а также сел Августовка и Украинка с общим количеством населения 8 тыс. человек повысилась и составляет минимум 10 Мбит/с.

Сельские врачи теперь могут пользоваться возможностями цифровых технологий: проводить онлайн-консилиумы, передавать большие объемы информации в цифровом виде, работать с медицинскими информационными системами.

Также планируется, что в 2019-2020 году все образовательные учреждения Самарской области по федеральной программе в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» будут подключены к оптическим линиям связи. И, например, та система, что уже действует в Августовской школе, будет доступна практически во всех школах Самарской области. В школе села Августовка установлены несколько wi-fi точек, чтобы пользоваться Интернетом могли и педагоги, и учащиеся. Благодаря этому доступны современные образовательные технологии и практики, электронные курсы, которые можно использовать в образовательном процессе. Как подчеркнул Станислав Казарин, при помощи цифровых технологий открываются возможности и дистанционного образования.

Тамара Перова привела пример: «Не секрет, что эта зима очень снежная, вот уже несколько раз были такие моменты, что директор принимает решение не выпускать школьный автобус, потому что идет низовая метель и это опасно, и благодаря Интернету дети не лишаются обучения, они проходят дистанционное обучение».