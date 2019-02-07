В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» 90% домохозяйств Самарской области будут обеспечены высокоскоростным доступом в Интернет2019-02-12 11:55
Сегодня в селе Августовка Большечерниговского района департамент информационных технологий и связи Самарской области и самарский филиал ПАО «Ростелеком» запустили очередной этап подключения объектов социальной инфраструктуры и малых населенных пунктов к сети Интернет. Это продолжение той работы по устранению цифрового неравенства и организации точек доступа в малых населенных пунктах численностью от 250 до 500 человек, которую регион совместно с госкорпорацией ведет с 2015 года.
Руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин вместе с главой Большечерниговского района Тамарой Перовой и техническим директором самарского филиала ПАО «Ростелеком» Петром Могилевским посетили медицинский пункт в селе Августовка, который обеспечен теперь высокоскоростным доступом в Интернет. Кроме этого, в сельской школе была проведена встреча с жителями района, на которой обсудили главный вопрос – что для населения даст реализация национального проекта «Цифровая экономика».
Станислав Казарин отметил, что в реализации национального проекта «Цифровая экономика» в Самарской области основное внимание планируется уделить программе «Информационная инфраструктура», которая подразумевает, в частности, подключение к высокоскоростному Интернету объектов социальной сферы, объектов культуры, государственных учреждений и др. То есть будет создаваться единый цифровой контур учреждений. Одновременно с этим регион приложит все усилия по выполнению майского указа Президента России В.В. Путина, согласно которому 90% домохозяйств Самарской области должны быть обеспечены высокоскоростным качественным доступом в Интернет.
В ходе сегодняшней поездки была проверена недавно открытая точка доступа Wi-Fi в селе Пекилянка, где скорость Интернета более 10 Мбит/c. Точка доступа представляет собой железобетонную опору высотой несколько метров, где закреплены климатический шкаф и необходимое оборудование: Ethernet-коммутатор, роутер Wi-Fi и антенны, которые обеспечивают круговое покрытие с радиусом охвата территории до 100 метров. В целом, в рамках программы до конца 2019 года точками доступа в Интернет будут обеспечены более 200 малых населенных пунктов губернии. Напомним, с августа 2017 года пользоваться Интернетом в точках доступа (Wi-Fi), которые строятся в рамках оказания универсальных услуг связи в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах, можно абсолютно бесплатно.
В 2018 году сформирован цифровой паспорт населенных пунктов Самарской области с численностью населения от 100 до 1000 человек, содержащих объекты социальной инфраструктуры (фельдшерско-акушерские пункты, школы, органы власти, подразделения Росгвардии, МЧС, МВД). Данный паспорт послужит основой для заключения в 2019 году государственного контракта на оказание услуг связи с использованием современных технологий за счет средств федерального бюджета.«У нас порядка 200 населенных пунктов, где очень плохо со связью и, соответственно, очень большая вероятность того, что именно по нацпроекту «Цифровая экономика» туда придут не только оптические линии связи, но и в том числе сотовая связь. Основное строительство развернется в 2019-2020 годах, это связано с тем, что к 2021 году, когда запускаются 25 суперсервисов государственных услуг по жизненным ситуациям (рождение ребенка, приобретение квартиры, автомобиля, бракосочетание и т.п.), когда в комплексе надо оказать государственную услугу, инфраструктура должна быть готова», – пояснил Станислав Казарин.
Глава Большечерниговского района Тамара Перова отметила, что в районе в настоящее время скоростной Интернет доступен во всех 6 офисах врачей общей практики, в 6 ФАПах, 14 школах.
К концу 2018 года было построено более 1000 км волоконно-оптических линий связи, из них около 120 км – в Большечерниговском районе. Более 80 тыс. человек, проживающих в малых населенных пунктах, получили возможность подключиться к глобальной Сети. Из них более 3,5 тыс. проживает на территории Большечерниговского района.
Возможность подключить скоростной Интернет получили 154 лечебно-профилактических учреждения в 25 районах и 5 городах губернии. В частности, в результате проведенных работ в Большечерниговском районе скорость передачи данных в медучреждениях поселков Глушицкий, Петровский и Восточный, а также сел Августовка и Украинка с общим количеством населения 8 тыс. человек повысилась и составляет минимум 10 Мбит/с.
Сельские врачи теперь могут пользоваться возможностями цифровых технологий: проводить онлайн-консилиумы, передавать большие объемы информации в цифровом виде, работать с медицинскими информационными системами.
Также планируется, что в 2019-2020 году все образовательные учреждения Самарской области по федеральной программе в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» будут подключены к оптическим линиям связи. И, например, та система, что уже действует в Августовской школе, будет доступна практически во всех школах Самарской области. В школе села Августовка установлены несколько wi-fi точек, чтобы пользоваться Интернетом могли и педагоги, и учащиеся. Благодаря этому доступны современные образовательные технологии и практики, электронные курсы, которые можно использовать в образовательном процессе. Как подчеркнул Станислав Казарин, при помощи цифровых технологий открываются возможности и дистанционного образования.
Тамара Перова привела пример: «Не секрет, что эта зима очень снежная, вот уже несколько раз были такие моменты, что директор принимает решение не выпускать школьный автобус, потому что идет низовая метель и это опасно, и благодаря Интернету дети не лишаются обучения, они проходят дистанционное обучение».
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