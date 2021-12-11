7-9 декабря прошла онлайн-конференция «ЦифраВидение. Цифровая трансформация бизнеса с нуля» от Союза Деловых Людей, Минпромторг РФ и InSales.

В рамках конференции спикеры раскрыли тезис о том, что цифровая реальность – это вопрос сегодняшнего дня, и развитие технологий происходит непрерывно рядом с нами.

Скоро цифровая трансформация коснется каждого, и бизнесу просто необходимо идти в ногу со временем. На конференции бурно обсуждали каждую тему и поговорили: – об автоматизации бизнес-процессов; – о том, что такое BigData, искусственный интеллект, и как их можно использовать для своего бизнеса; – о блокчейне, крипте, их особенностях и юридических аспектах использования.

После трех дней обучения участники смогли разобраться в основах цифровой трансформации бизнеса, поняли, что такое цифровые показатели эффективности, и как их выявлять, получили знания в сфере современных методов проектного управления в своей работе!

Более подробно о прошедших и предстоящих мероприятиях читайте на нашей странице: https://clck.ru/ZKtMP