Электронный дискаунтер «Ситилинк», один из крупнейших интернет-ритейлеров цифровой и бытовой техники, наращивает свое присутствие на рынке электроинструментов. Компания планирует в среднем за год добиться почти двукратного роста по направлению и увеличить свою долю на рынке инструментов до 5-7% за счет развития портфеля брендов и категорий предлагаемого оборудования, усиления работы в регионах, дополнительных мер по продвижению.

Ассортимент магазина пополнила продукция Metabo: в течение двух месяцев для заказа станут доступны 40 новых товарных позиций, а с января 2019 г. их количество увеличится до 100 наименований. Среди других брендов – производителей электроинструмента – в интернет-магазине «Ситилинк» появится продукция Daewoo, Sturm, Carver, Berger, Stanley, Einhell и других.

Объем продаж планируется увеличивать не только за счет новых брендов, но и текущих позиций. В 2019 г. у компании расширился товарный ряд от производителей «Зубр», Stayer, Kraftool, Rexant, Hyundai, введены новые товарные направления, например, паяльное оборудование. За последние 12 месяцев оборот ритейлера в категории «Электроинструмент» вырос на 50% – максимальные показатели зафиксированы в Центральном и Южном регионах. За отчетный период компания увеличила число наименований в этой группе на 550 товарных позиций, общее число которых к концу 2019 года достигнет 3500 sku и будет увеличиваться в дальнейшем.

По данным «Ситилинк» российский рынок инструмента отличает ежегодный рост на 5%, что обусловлено увеличением объемов строительных и ремонтных работ, а также трендом на самостоятельный «домашний» ремонт. Его объем составляет приблизительно 33 млрд рублей. Доля онлайн-продаж достигает 20% и с каждым годом растет.

«Одной из особенностей рынка электроинструментов является то, что подобная категория товаров не имеет сезонности: оборудование востребовано как летом, так и зимой. Профессионалы отдают предпочтение продукции известных мировых производителей, многофункциональному и надежному оборудованию, отличающемуся большим ресурсом производительности. Для личного использования и разового бытового ремонта чаще покупают бюджетные и более простые устройства», – отметил Александр Трофимов, руководитель группы закупок «Электроинструменты и садовая техника», «Ситилинк». – Компания нацелена на работу со всеми целевыми группами, и расширение портфеля брендов и количества товаров данной категории, а также другие меры позволят нам занять еще более прочные позиции на рынке в этом году и продолжить развитие в последующий период».

Продуктовым ядром ритейлера «Ситилинк» является компьютерная, цифровая и бытовая техника, мобильные устройства, однако с 2011 года компания начала расширение ассортимента, постепенно наращивая продажи по таким направлениям, как автомобильная электроника, гаджеты для красоты и здоровья, электротранспорт, товары категории «умный дом» и пр. Активное развитие по направлению электроинструментов компания запустила с 2016 г., оборот за прошедшие 12 месяцев составил около 1,2 млрд рублей.

На данный момент в портфеле компании представлено свыше 750 брендов, более 65000 наименований различной техники и электроники, других товаров.

О КОМПАНИИ «СИТИЛИНК»

«Ситилинк» — это торговая интернет-площадка citilink.ru, более 120 магазинов-складов (в том числе и площадью свыше 5 тысяч квадратных метров), около 500 пунктов выдачи товаров «Ситилинк-мини», которые представлены более чем в 360 городах России. Все магазины «Ситилинк» оборудованы терминалами для самостоятельного оформления заказов, кассами оплаты и окнами выдачи товаров. Сall-центр компании работает 7 дней в неделю и оказывает круглосуточную поддержку покупателям. Количество визитов на www.citilink.ru в сутки — 850 000 человек.