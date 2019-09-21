С начала сентября электронный дискаунтер «Ситилинк» начал продажи детских автомобильных кресел. Продукция производителей Siger и Zlatek доступна к заказу через интернет-магазин, а также в торговых точках Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Волгограда, Казани и Ростова-на-Дону. Всего запланировано расширение ассортимента до 52 товарных наименований, включая такие популярные бренды как Happy Baby, Chicco, Britax Roemer и Cybex.

По данным «Ситилинк», сегмент рынка детских автокресел составляет около 4 млрд руб., из них на реализацию через интернет приходится 25%. В планах ритейлера за 3 года увеличить свою долю в общем объеме онлайн-продаж в этой категории до 10%. Стоит отметить, что компания ввела в свой ассортимент автокресла в 2015 году, однако приостановила развитие этого направления до 2019 года в соответствии со стратегией приоритетного продвижения основных товарных групп.

Ассортимент электронного дискаунтера включает в себя товары для всех возрастных групп: автокресла, автолюльки, бустеры, предназначенные для эксплуатации детьми от 0 до 12 лет. Портфель брендов сформирован таким образом, что отвечает основным потребительским предпочтениям и составляет 70% отечественного рынка детских автокресел. Все товары сертифицированы и соответствуют стандартам безопасности: европейскому стандарту ЕСЕ R44.03 и 44.04 или российскому ГОСТ Р 41.44 – 2005, что указано на сайтах производителей и в прилагаемых инструкциях.

«Компания давно продает автомобильную технику, гаджеты – все то, что полезно и нужно автовладельцу. Требования к перевозке детей ужесточились с лета 2017 года, когда автокресло стало обязательно, если в машине находится ребенок младше 7 лет. Его также нужно использовать в случае, если несовершеннолетний в возрасте от 7 до 12 лет путешествует на переднем сидении. Мы знаем, как покупателям удобно приобретать все в одном месте, поэтому теперь в нашем ассортименте не только товары для водителя, но и средства безопасности для маленьких пассажиров», – комментирует Александр Дедов, директор по маркетингу компании «Ситилинк».

*** «Ситилинк» – это одноименная торговая интернет-площадка citilink.ru, более 120 магазинов-складов (в том числе и площадью более 5 тысяч квадратных метров), порядка 500 пунктов выдачи товаров «Ситилинк-мини», которые представлены более чем в 360 городах России. Все магазины «Ситилинк» оборудованы терминалами для самостоятельного оформления заказов, кассами оплаты и окнами выдачи товаров. Сall-центр компании работает 7 дней в неделю и оказывает круглосуточную поддержку покупателям. Количество визитов на www.citilink.ru в сутки – 850 000 человек.