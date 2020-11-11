Самарская областная общественная организация содействия участию граждан в развитии местного самоуправления и ЖКХ «Гражданин» приступила к воплощению социально значимого проекта «Цифровая крепость». Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Цель проекта – формирование навыков правового поведения в виртуальном пространстве у школьников Самары и Тольятти. Он направлен на профилактику и предотвращение правонарушений в сети Интернет.

Авторы проекта разработали цифровой буклет. Это наглядный навигатор по защите своих прав в сети Интерне. Он включает в себя информацию о наиболее часто встречающихся в сети правонарушениях (мошенничество, пропаганда, реклама наркотических веществ, нарушение тайны переписки, распространение персональных данных, нарушение авторских прав, размещение фото, видео материалов без согласия человека, клевета и др.).

В настоящее время идёт разработка интерактивных программ мероприятий проекта в форматах сторителлинг, PechaKucha и Barcamp, плакаты и видеоролики информационно-правовой направленности.