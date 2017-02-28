26 марта Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева посетила делегация демократической социалистической Республики Шри-Ланка во главе с министром науки, технологий и исследований этой страны Сусилом Премаджайаном. Также в состав делегации вошли представители Института современных технологий имени Артура Кларка – Санат Панавеннаж и Дин Кемал Исмаил.

В рамках визита было подписано соглашение о сотрудничестве между Самарским университетом и институтом Артура Кларка. В настоящее время Шри-Ланка приступила к формированию собственной программы космических исследований и перед институтом Артура Кларка стоит задача стать ядром будущего космического агентства этой страны и сформировать ее национальную космическую программу.

Соглашение с Самарским университетом подразумевает подготовку для Шри-Ланки специалистов в области космических технологий. Уже в апреле 2017 года в Самарский университет приедет две группы сотрудников института Артура Кларка общей численностью 17 человек на продолжительную программу стажировки.

Кроме того, соглашение открывает перспективы для сотрудничества университетов в области создания малых космических аппаратов, разработки новых технологий приема и обработки космической информации, а также ряда других направлений, которые сопутствуют космическим исследованиям.

“В прошлом году, когда мы выступали на сессии подкомитета ООН по вопросам мирного использования космического пространства, к исследованиям и образовательным программам нашего университета проявили интерес многие страны, – отметил ректор Самарского университета Евгений Шахматов. – Шри-Ланка выразила максимальную заинтересованность в сотрудничестве с нашим университетом как в вопросах подготовки кадров, так и в плане исследовательских проектов, в том числе по созданию малых космических аппаратов. Сейчас в этой стране формируется собственная космическая программа и опыт Самарского университета, создавшего в кооперации с РКЦ “Прогресс” группировку малых космических аппаратов, будет безусловно им полезен. Надеюсь что и для Шри-Ланки, и для института Артура Кларка, и для нашего университета это сотрудничество принесет взаимную пользу”.