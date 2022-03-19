22 и 24 марта 2022 года компания Dahua Technology совместно с партнером, компанией Бастион, проведет обучающие семинары в Поволжском Федеральном Округе. Мероприятие пройдёт 22 марта в Казани, а 24 марта – в Самаре.

Во время семинаров Dahua Technology представит комплексные решения бренда EZ-IP для систем видеонаблюдения, контроля доступа и видеодомофонии, а также передовые технологии и разработки компании.

Представители компании Бастион расскажут о технических решениях по обеспечению безопасности и представят совместные кейсы по организации видеонаблюдения от EZ-IP.

Dahua Technology приглашает представителей монтажных организаций, инсталляторов, а также всех, кто интересуется видеонаблюдением и активно развивает индустрию безопасности, принять участие в семинарах. Мероприятие можно посетить только по предварительной регистрации.

Ссылки на регистрацию в семинарах:

22 марта в Казани: https://www.dahuasecurity.com/roadshow/index.php?id=2713

24 марта в Самаре: https://www.dahuasecurity.com/roadshow/index.php?id=2723

О компании Dahua Technology

Dahua Technology за два десятилетия своего существования прошла путь от локального китайского производителя оборудования для систем видеонаблюдения до мирового лидера среди поставщиков решений и услуг в области интеллектуальных систем видеонаблюдения. Сейчас это глобальная корпорация, в которой работает более 16 тыс. человек в 180 странах и регионах по всему миру, в том числе в России и ближнем зарубежье.

В российском офисе уже 7 лет работает большая команда из специалистов по продажам, инженеров технической поддержки, группы маркетинга и других, а в прекрасно оформленном демонстрационном зале все гости могут вживую увидеть новейшее оборудование и решения компании. Здесь же находится сервисный центр, оснащенный по последнему слову техники, в котором инженеры, имеющие многолетний опыт ремонта электроники, осуществляют гарантийное и постгарантийное обслуживание продукции.

EZ-IP – бренд компании Dahua Technology, в котором представлены линейки IP- и HDCVI-оборудования, где передовые разработки компании сочетаются с экономичной функциональностью и доступной стоимостью.