Изготовление памятников из природного гранита требует множества ресурсов: материальных, временных, трудовых. Поэтому стоит ответственно подойти к выбору мастерской. Лучше избегать перекупщиков и обращаться к тому, кто самостоятельно изготавливает изделия. На странице сайта https://tlt.danila-master.ru/articles/izgotovlenie-pamyatnikov.html можно посмотреть, из чего состоит процесс изготовления ритуальных стел в компании “Данила-Мастер”.

Как изготавливают памятники?

Красота — не решающий показатель в надежности и долговечности монумента. На срок службы изделий влияет то, как их изготавливали. Все начинается с добычи гранита. Существует несколько способов добычи сырья:



Взрыв месторождения. Дешевый метод, при котором нарушается целостность камней. Надгробия получаются низкого качества. Кроме того, разрушается оставшаяся руда.



Закладывание воздушного резервуара. Не менее варварский метод, из-за которого разрушается горная порода. Из такого материала изготавливают изделия низкого качества.



Срезание гранита камнерезом. Этот метод использует компания “Данила-Мастер”. Затратный способ. При использовании камнереза удается аккуратно вырезать гранит, не повреждая его.



Процесс производства ритуальных обелисков трудоемкий, поэтому требует высокой квалификации рабочих. Чтобы получить изделия высокого качества, необходимо соблюдать технологию.

Этапы изготовления надгробий

На сайте компании “Данила-Мастер” https://tlt.danila-master.ru/ можно посмотреть продукцию, изготовленную в соответствии с технологией. Надежность мемориалов обеспечивается соблюдением технологии:



распил — из крупных глыб формируют заготовки для обелисков определенных размеров;



шлифовка — устранение неровностей с помощью алмазных дисков;



полировка — процесс, позволяющий придать памятникам глянцевый блеск;



придание формы — заготовкам придают нужный размер и форму;



оформление — завершающая процедура в производстве монументов (фотокерамика, гравировка портретов и надписей, украшение изделия резьбой и барельефами).



Фабрика “Данила-Мастер” самостоятельно добывает сырье. Изготовление продукции осуществляется без привлечения сторонних фирм. Использование высокоточного оборудования позволяет специалистам компании приумножать природные свойства гранита. Качество ритуальных стел подтверждается гарантией в 25 лет.