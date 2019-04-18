Технология изготовления памятников в компании “Данила-Мастер”2019-04-18 08:36
Изготовление памятников из природного гранита требует множества ресурсов: материальных, временных, трудовых. Поэтому стоит ответственно подойти к выбору мастерской. Лучше избегать перекупщиков и обращаться к тому, кто самостоятельно изготавливает изделия. На странице сайта https://tlt.danila-master.ru/articles/izgotovlenie-pamyatnikov.html можно посмотреть, из чего состоит процесс изготовления ритуальных стел в компании “Данила-Мастер”.
Как изготавливают памятники?
Красота — не решающий показатель в надежности и долговечности монумента. На срок службы изделий влияет то, как их изготавливали. Все начинается с добычи гранита. Существует несколько способов добычи сырья:
Процесс производства ритуальных обелисков трудоемкий, поэтому требует высокой квалификации рабочих. Чтобы получить изделия высокого качества, необходимо соблюдать технологию.
Этапы изготовления надгробий
На сайте компании “Данила-Мастер” https://tlt.danila-master.ru/ можно посмотреть продукцию, изготовленную в соответствии с технологией. Надежность мемориалов обеспечивается соблюдением технологии:
Фабрика “Данила-Мастер” самостоятельно добывает сырье. Изготовление продукции осуществляется без привлечения сторонних фирм. Использование высокоточного оборудования позволяет специалистам компании приумножать природные свойства гранита. Качество ритуальных стел подтверждается гарантией в 25 лет.
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