Государственная жилищная инспекция Самарской области продолжает обследовать многоквартирные жилые дома с применением современных технологий. Ранее от собственников квартир в доме №41 по ул. Владимирской Самары в ГЖИ поступали обращения о неудовлетворительном состоянии кровли и межпанельных швов. Управляющей компании было выдано соответствующее предписание, и сегодня сотрудники ГЖИ повторно обследовали фасад и крышу дома. В ходе осмотра выяснилось, что УК исполнила предписание и произвела необходимый ремонт.

Мария Пономарёва, главный специалист центрального управления жилищного надзора ГЖИ Самарской области пояснила, что использование дрона сильно облегчает работу инспектора. «Сразу видно детали и сразу можем понять, насколько управляющая компания устранила либо не устранила нарушения, обозначенные в предписании», – сказала она.

Работа инспектора ГЖИ зачастую связана с трудностями и опасностями. Необходимо попасть на чердак, на крышу дома, обследовать её, посмотреть на верхние детали фасадов домов. Часто добраться до некоторых мест физически невозможно. Очевидное решение проблемы — использовать современную технику, способную заменить человека. Компактный беспилотник, управляемый опытным оператором с земли — это безопасный, надёжный и эффективный способ обследовать объект.

Дмитрий Лукашов, главный инженер отдела материально-технического обеспечения ГЖИ, пояснил: «Дрон, используемый нами, предназначен для работы на высоте до 500 метров. Самое высокое здание в Самаре чуть выше ста двадцати метров. Камера способна делать фото и видео в формате Full HD. Это означает, что ни один даже самый незначительный дефект не останется незамеченным».

Комментируя историю вопроса, генеральный директор управляющей компании «Мегаполис Комфорт» Константин Маевский сказал: «Предыдущая компания осталась должна этому дому довольно значительную сумму денег. Мы подали на неё в суд, выиграли дело, взыскали средства и фактически на эти средства, более миллиона рублей, мы починили межпанельные швы».

ГЖИ Самарской области одной из первых в России стала применять дроны для обследования многоквартирных домов. В год обследуются десятки зданий. Фото и видео материалы используются как свидетельство состояния элементов здания и доказательство качества выполненных ремонтных работ.