Мобильное приложение обеспечило рост совокупной выручки в 1,7 раза.

Компания Еаптека подвела итоги первого полугодия 2020 года. Совокупная выручка относительно того же периода 2019 года выросла в 1,7 раза и превысила 4,5 млрд рублей. Во втором квартале 2020 года на фоне пандемии выручка росла еще быстрее, чем в первом: в 1,8 раза.

Наиболее заметный рост выручки месяц к месяцу произошел в марте 2020 года и составил 15% по отношению к февралю. Для сравнения, в 2019 году этот показатель равнялся 6%, при этом обычно наиболее заметно продажи растут в феврале по отношению к январю.

В течение 6 месяцев 2020 года Еаптека начала работу в 59 городах России, включая Самару, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Красноярск, Омск.

Рост аудитории и маркетинговая стратегия

Пользовательская база Еаптеки активно росла, в основном за счет роста аудитории мобильного приложения. В первом полугодии число уникальных пользователей выросло на 95%. Аудитория составила 1,5 млн человек, количество сессий увеличилось на 116%. Сыграло роль как качество приложения (рейтинг в Google Play — 4,3, оценили более 13 тысяч пользователей; рейтинг в App Store — 4,8, более 40 тысяч оценок), так и маркетинговая стратегия. Количество пользователей увеличилось по большей части органически, а также благодаря ряду возможностей, доступных только при оформлении заказа из приложения: например, промокоды на скидку на первый заказ. Пользователи мобильного приложения возвращаются чаще и их LTV выше, чем у пользователей сайта.

Конверсия сайта eapteka.ru за тот же период выросла в 2 раза, количество сессий превысило 23,5 млн.

Обновление приложения

В январе 2020 года Еаптека выпустила обновленную версию приложения для iOS и Android. Теперь пользователям доступны чат с фармацевтом, мультикорзина (можно выбрать аптеку для самовывоза, если часть заказа недоступна для доставки), есть возможность онлайн-оплаты в Санкт-Петербурге, а также оплата с помощью Apple Pay. Помимо этого, в новой версии приложения покупатель может выбрать бесконтактную доставку.

При обновлении мобильного приложения учитывались потребности слабовидящих пользователей и других покупателей с ограниченными возможностями здоровья.

Эволюция клиентского сервиса

Еаптека развивает систему оформления заказа, оплаты и доставки, чтобы покупатели в любой момент могли заказать и быстро получить лекарства и товары для здоровья. Заказы принимаются круглосуточно. Можно выбрать удобный интервал времени и способ доставки: курьерская или самовывоз. Сервис подбора аналогов предлагает замену выбранному препарату с указанием цены, при необходимости пользователя проконсультирует фармацевт.

«Мы быстро реагируем на изменения спроса и потребности покупателей, и так же действовали в период пандемии, — говорит Антон Буздалин, генеральный директор компании Еаптека. — В наличии была «Калетра» (лопинавир+ритонавир), гидроксихлорохин («Иммард», «Плаквинил»). За счет прямых поставок из Китая мы удерживали лучшие цены на маски и респираторы. Учитывая взлет спроса на некоторые лекарства и средства профилактики, для борьбы с перекупщиками мы устанавливали ограничения на количество позиций в заказе. В сложный период мы сделали все, чтобы наши покупатели не боялись, не паниковали, а спокойно заказывали все необходимое».

В 2020 году Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации включило сервис Еаптека в перечень социально значимых интернет-ресурсов.

Планы: развитие доставки и лидирующие позиции

Цель Еаптеки — стать основным интернет-поставщиком лекарственных средств и товаров для здоровья для российских покупателей. Компания инвестирует в ключевые направления бизнеса: расширение ассортимента и развитие системы доставки.

В дополнение к возможности забрать заказ из собственных или партнерских аптек, в первой половине 2020 года, после отмены соответствующих ограничений, в Еаптеке заработала курьерская доставка безрецептурных лекарств. Доля такой доставки в общем объеме продаж составляет 47%.

Приоритет Еаптеки — развитие системы логистики, которая позволит обеспечить максимально быструю и эффективную работу доставки. В 2020 году компания намерена доставлять 95% заказов в точки самовывоза на следующий день после оформления.