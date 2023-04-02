Инициатива, которая ранее уже была реализована в нескольких других регионах РФ, добралась до Ставрополя. Здесь волонтеры собрали фотоматериалы для базы данных, которая впоследствии станет основой для реализации поиска людей с помощью нейросетевого обучения. Комбинация нейросетей, искусственного интеллекта и машинного обучения позволит ускорить поиск пропавших людей и сделать его более эффективным.

В настоящее время волонтеры «Лизы Алерт» формируют датасет с фотоснимками Ставрополя в разное время года и с разным растительным покрытием, а также различных компонентов земной поверхности. Это позволит нейросети успешно справляться с задачей независимо от того, когда начались поиски.

Ежедневно с 16 по 19 марта 2023 года шестнадцать статистов поискового отряда «Лиза Алерт» отправлялись в один из районов города, чтобы собирать необходимые материалы для базы данных. Волонтеры не разбивали лагеря, а работали в самых настоящих полевых условиях, успешно преодолевая как бытовые, так и технические ограничения. Практически все время они использовали фотоаппараты и ноутбуки, на которые направляли отснятый материал. Обработка и перенос изображений — ресурсоемкая задача, поэтому оборудование нуждалось в подзарядке чаще обычного. В то же время в полевых условиях важно, чтобы восстановить заряд аккумулятора можно было быстро, без привлечения сложного, дорогого или громоздкого оборудования.

Евгений Герасимов, руководитель направления беспилотной авиации «Лиза Алерт»:

«Мы следим за новыми технологиями и стараемся извлекать из них максимум пользы — любая помощь ценна там, где речь идет о спасении человеческих жизней. Именно поэтому мы активно используем беспилотную авиацию, а наши волонтеры осваивают профессию операторов дронов. И когда мы столкнулись с очередным вызовом — необходимостью быстро подзаряжать видеокамеры и ноутбуки в полевых условиях — выбор портативных зарядных станций EcoFlow оказался очень правильным решением. Мы уверены, что останемся на связи и сможем эффективно использовать технику на каждом выезде, не беспокоясь о том, что она внезапно перестанет работать».

Справиться с поставленной задачей волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт» помогли портативные зарядные станции EcoFlow Delta 2. Они обеспечили надежным и практичным источником энергии там, где получить ее другими способами было проблематично. Эти устройства демонстрируют лучшую в области скорость зарядки и заряжаются в семь раз быстрее аналогичных портативных электростанций. После очередного этапа работы портативная станция EcoFlow Delta 2 возвращается в строй за минимально возможное время — подзарядка с 0% до 100% занимает всего 80 минут. Это позволило работать на местности без длительных перерывов и ощутимо ускорить выполнение поставленной статистам задачи.

Айдос Искаков, руководитель отдела продаж EcoFlow в СНГ:

«Одна из миссий компании EcoFlow наряду с популяризацией энергонезависимых решений — делать так, чтобы новые технологии в сфере генерации электроэнергии несли практическую пользу в самых разных жизненных ситуациях. Сегодня мы успешно помогаем оставаться на связи при любых условиях, а в случае с поисковым отрядом «Лиза Алерт» вовлечены в реализацию одного из крупнейших социальных проектов, созданных на волонтерских началах. Гордимся, что наши решения помогают оптимизировать процесс поиска людей и облегчают непростую работу волонтеров, которым часто приходится выполнять самые разные задачи в полевых условиях, без доступа к традиционным источникам энергии».

О «Лиза Алерт»:

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» работает с октября 2010 года. Все поисковые мероприятия организуются силами добровольцев на безвозмездной основе. По состоянию на начало 2023 года отряд представлен в 64 регионах Российской Федерации, включает 24 направления и насчитывает более 30 000 человек. За 12 лет существования силами добровольцев были организованы поиски и спасено (найдены живыми) более 133 000 человек, принято и отработано более 183 000 заявок. Присоединиться к отряду может любой желающий старше 18 лет.

О компании EcoFlow:

Компания EcoFlow специализируется на разработке портативных электростанций и решений в сфере возобновляемой энергетики. С момента своего основания в 2017 году компания EcoFlow обеспечивает надежное электропитание для своих потребителей более чем в 100 регионах мира с помощью своих портативных электростанций DELTA и RIVER с экологически безопасными комплектующими. Миссия EcoFlow заключается в обеспечении потребителей электроэнергией за счет внедрения легких, долговечных, экологически чистых, бесшумных и возобновляемых систем накопления и хранения энергии. EcoFlow реализует свою продукцию в 40 странах Европы при поддержке более чем 800 местных ретейлеров.

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