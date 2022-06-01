В рамках двухмесячной краудфандинговой кампании, стартовавшей в июле 2021 года, портативная домашняя зарядная станция EcoFlow DELTA Pro собрала более 12 миллионов долларов и стала самым финансируемым технологическим проектом Kickstarter за последние несколько лет. Полученные средства компания планирует использовать для продвижения и дальнейшего усовершенствования продукта. Успех кампании объясняется инновационными разработками компании EcoFlow в сфере возобновляемой энергетики.

Платформа Kickstarter занимает ведущее место среди краудфандинговых ресурсов. Она работает как сайт по привлечению добровольных денежных пожертвований. У каждого проекта есть обозначенный срок сбора средств и цель финансирования. Соискатель средств получает финансирование после того, как проект завершается, а спонсоры в обмен на финансовый вклад получают подарки и бонусы от компании. Платформа фокусируется в основном на творческих и технологических проектах. В частности, в 2021 году были собраны средства в том числе для инициатив в сфере дизайна, музыки, кино и видеоигр.

EcoFlow DELTA Pro с базовой емкостью 3,6 кВтч с возможностью расширения до 25 кВтч является первой в отрасли портативной домашней зарядной станцией. Портативный аккумулятор не генерирует токсичные испарения и работает практически бесшумно. Технология X-Stream обеспечивает самую высокую скорость зарядки на рынке и полностью заряжается менее чем за 2 часа от обычной стенной розетки. EcoFlow DELTA Pro не нуждается в техническом обслуживании и простой в применении. Это позволяет использовать его как источник устойчивого резервного электропитания в бытовых и коммерческих целях.

«Мы гордимся тем, что EcoFlow DELTA Pro стал самым финансируемым технологическим проектом на Kickstarter. Для нас это является знаком доверия и говорит об интересе к решениям в сфере возобновляемой энергетики», — отметил Томас Чэн (Thomas Chan), руководитель отдела НИОКР компании EcoFlow. «Это также свидетельствует о том, что потребители понимают необходимость использования портативных зарядных станций. Климатические изменения и перебои с электричеством требуют инновационных разработок и планов. Успех краудфандинговой компании на Kickstarter служит для нас дополнительным стимулом создавать и внедрять новые технологии и решения, ставя на первое место потребности людей».

О компании EcoFlow:

Компания EcoFlow специализируется на разработке портативных электростанций и решений в сфере возобновляемой энергетики. С момента своего основания в 2017 году компания EcoFlow обеспечивает надежное электропитание для своих потребителей более чем в 100 регионах мира с помощью своих портативных электростанций DELTA и RIVER с экологически безопасными комплектующими. Миссия EcoFlow заключается в обеспечении потребителей электроэнергией за счет внедрения легких, долговечных, экологически чистых, бесшумных и возобновляемых систем накопления и хранения энергии. EcoFlow реализует свою продукцию в 40 странах Европы при поддержке более чем 600 местных ретейлеров.

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