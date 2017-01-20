Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), который должен был заработать с 1 января 2017 года, не работает.

Все попытки зарегистрировать права на собственность или получить сведения из ЕГРН в электронном виде натыкаются на отказ: раздел не работает из-за “актуализации контента”.

Как пишет издание ДНИ.РУ , принятый в июле 2015 года закон, поставил перед Росреестром масштабную задачу: свести воедино разрозненные базы данных о недвижимости, которые в разное время разными специалистами и на разных платформах создавались в регионах. В целом же требовалось объединение двух баз данных – единого государственного реестра прав на недвижимость (ЕГРП) и государственного кадастра недвижимости (ГКН). Все было бы просто, если базы строились бы по единым принципам. Но различия в содержавшейся в них информации оказались значительными.

В настоящий момент, курирует завершение слияния баз новый руководитель Росреестра, Абрамченко. Ранее она работала и в Земельной кадастровой палате, а в 2011-2012 годах была заместителем руководителя Росреестра.

За несозданный ЕГРН в 2014-2016 годах из бюджета выделено 1,6 млрд рублей. На этот год запланировано финансирование в размере 821 млн рублей. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в конце декабря говорил, что “нельзя допустить сбоев в работе ведомства в связи с переходом к новым правилам учета и регистрации недвижимости”.

Сейчас, по словам Абрамченко, назначенной на этот пост в октябре 2016 года, происходит объединение региональных баз, начавшееся в ноябре, но граждане уже сигнализируют о неладном, об ошибках, когда квартира, к примеру, учитывается в реестре как гараж. В интервью телеканалу “Россия” она признала, что 1% записей реестра содержат ошибки. Но записей всего 300 миллионов, и 1% – это 3 млн человек. Всем им предстоит заниматься переоформлением документов на собственность, хотя они в этом не виноваты.

По словам руководителя Росреестра, ошибки могли попасть из-за неправильно оформленных первичных документов или ошибок, допущенных кадастровыми инженерами. Но исправлять их придется самим пострадавшим, а в ряде случаев, признала Абрамченко, им придется обращаться за решением в суды.

Стоит отметить, что неработающий реестр прав на недвижимость уже стал причиной скандала, докатившегося до Кремля. Пресс-секретарю президента пришлось спешно объяснять, что “профильные структуры работают над преодолением трудностей, связанных с запуском единого государственного реестра недвижимости”. “Там работа идет напряженная, действительно, технологически не все получается. Но известно, что там никто не сидит сложа руки, и там действительно работают для того, чтобы эту ситуацию компенсировать, исправить”, – цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.