Худеть не так-то просто, а порой нереально, особенно если вы верите в мифы стройности. Сколько воды нужно пить, чтобы терять вес? Как часто тренироваться? Стоит ли совсем отказываться от сладкого? Эксперт в области спорта и ЗОЖ, инфлюенсер и мама четверых Екатерина Давыдова рассказала все о правильном похудении для журнала «Женское здоровье».

МИФ: нужно пить как можно больше воды

Когда-то считалось, что для поддержания здоровья и красоты нужно пить много воды — не меньше двух, а то и трех литров. Буквально вливать ее в себя, даже если не хочется.

На самом деле никаких общих норм не существует. У каждого человека — своя потребность потребления жидкости. При ее расчете учитывается возраст, вес и уровень активности человека. Приблизительно можно ориентироваться на 30–35 мл воды на килограмм веса.

Если вы не добираете свою норму, может развиться обезвоженность. А если пьете больше положенного, возникает чрезмерная нагрузка на почки. Так что стоит прикинуть свою личную норму и откорректировать ее, исходя из ситуации и чувства жажды.

МИФ: нужно стараться есть как можно меньше

Жесткие ограничения — верный путь к срывам. Если вы хотите научиться контролировать свой рацион, заведите дневник питания. Это самый просто инструмент для того, чтобы изучить свои пищевые привычки. Постепенно вы увидите свои «слабые места» и сможете плавно избавиться от пищевого мусора в рационе.

А если нужно уменьшить размер порций, попробуйте прибегнуть к хитрости. Ешьте из самых маленьких тарелок чайными ложками или десертными вилками.

Как ни странно, этот несложный пример отлично «обманывает» мозг. Вы и сами не заметите, как начнете наедаться меньшим количеством пищи.

МИФ: чем больше спорта — тем лучше

Спортом важно заниматься дозированно. Маниакальное стремление заниматься каждый день может закончиться выгоранием. А за ним неминуемо последует полный отказ от тренировок.

Чтобы привести тело в форму, совершенно не обязательно «жить» в спортзале. Идеальная нагрузка — 3–4 тренировки в неделю. Получается меньше? Ничего страшного: даже небольшая, но регулярная нагрузка обязательно даст результаты.

МИФ: для красивой фигуры нужно полностью отказаться от сладкого

Полный отказ от вкусностей может привести к апатии или срывам. Поэтому смело любимым лакомствами. Главное — делать это в правильное время.

Лучше всего съесть любимую конфету или квадратик шоколада утром, до 12 часов. В это время обменные процессы наиболее активны, и лишние калории не успеют «осесть» на боках. А еще таким образом вы поддержите свой энергетический уровень и зарядитесь хорошим настроением на весь день.

МИФ: самокритика еще никому не помешала

Если постоянно фокусироваться на минусах — тут съела лишнего, здесь мало потренировалась,— путь к идеалу превратится в бесконечную борьбу. Гораздо приятнее гордиться тем, чего вы уже достигли. Запоминайте даже самых крошечные победы, и они станут вашей опорой.

Помните: совершенных людей не существует. Всем и всегда есть к чему стремиться. Не забывайте благодарить свое тело и никогда не ругайте себя за срывы. И тогда путь к фигуре мечты станет приятным путешествием.