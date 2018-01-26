Интернет-магазины, использующие сайты на платформе Flexcore CMS II, смогут самостоятельно в режиме онлайн подключать интернет-эквайринг от Промсвязьбанка.

Это решение позволит покупателям осуществлять безопасную оплату на сайтах через платежный модуль Промсвязьбанка.

Проект реализован совместно с разработчиком платформы для создания и управления интернет-магазинами Flexcore CMS II.

«Мы постоянно улучшаем сервисы для бизнеса, делая их проще и удобнее. Данная интеграция – пример реализации моментальной оплаты на единой платформе, которая удобна и покупателю, и продавцу», – прокомментировал Марк Баранов, начальник отдела эквайринга Промсвязьбанка.

Подробную информацию и инструкцию по подключению платёжного модуля в системе управления сайтами Flexcore CMS II можно найти на сайте.