Интернет-эквайринг Промсвязьбанка стал еще доступнее2018-01-25 16:06
Интернет-магазины, использующие сайты на платформе Flexcore CMS II, смогут самостоятельно в режиме онлайн подключать интернет-эквайринг от Промсвязьбанка.
Это решение позволит покупателям осуществлять безопасную оплату на сайтах через платежный модуль Промсвязьбанка.
Проект реализован совместно с разработчиком платформы для создания и управления интернет-магазинами Flexcore CMS II.
«Мы постоянно улучшаем сервисы для бизнеса, делая их проще и удобнее. Данная интеграция – пример реализации моментальной оплаты на единой платформе, которая удобна и покупателю, и продавцу», – прокомментировал Марк Баранов, начальник отдела эквайринга Промсвязьбанка.
Подробную информацию и инструкцию по подключению платёжного модуля в системе управления сайтами Flexcore CMS II можно найти на сайте.
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