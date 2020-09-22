Сегодня Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области приняло в дар от энергокомпаний региона передвижную электростанцию – Энергопоезд. На мероприятии и показательной противоаварийной тренировке с демонстрацией работы данного оборудования присутствовал министр энергетики и ЖКХ Самарской области Василий Мишин и начальник Главного управления МЧС России по Самарской области, генерал-майор внутренней службы Олег Бойко.

«Цель министерства – обеспечить бесперебойное и качественное электроснабжение жителей региона. Мы не можем исключить вероятность обледенения проводов, ветровых нагрузок, которые могут повредить ЛЭП, но благодаря такому мобильному поезду, безусловно, сократим время отсутствия напряжения, если вдруг произойдет какой-то сложный инцидент с электросетями в осенне-зимний период», – отметил министр энергетики и ЖКХ Василий Мишин.

Передвижная электростанция «Энергопоезд» позволяет обеспечивать электроэнергией потребителей при отсутствии стационарного источника электроснабжения. Она может быть востребована в качестве резервного источника энергоснабжения при проведении капитальных ремонтов высоковольтных линий и трансформаторных подстанций или в случае, если природные ЧП или иные факторы препятствуют оперативному возобновлению энергоснабжения по штатной схеме. Использовано это оборудование может быть и для энергоснабжения массовых мероприятий на открытом воздухе или при строительстве каких-то объектов в отдалении от существующих ЛЭП.

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«Аналогичного оборудования на территории ПФО пока нет, поэтому мы совместно с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области сейчас разрабатываем план постоянного нахождения на дежурстве этого оборудования, чтобы в кратчайшие сроки техника могла выйти в нужную точку Губернии и принять участие в ликвидации инцидента с приостановкой энергоснабжения. Особенно ценно, что эта техника может передвигаться в условиях сельских грунтовых дорог», – сообщил участникам мероприятия начальник Главного управления МЧС России по Самарской области, генерал-майор внутренней службы Олег Бойко.

В проекте по передаче в дар Правительству Самарской области Энергопоезда участвовали компании: АО «Самарская сетевая компания»; ПАО «Самараэнерго», ООО «Средневолжская газовая компания», АО «Самарагорэнергосбыт», ООО «Самарская электросетевая компания».