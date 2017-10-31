Более 150 ученых из 42 стран мира принимают участие в практикуме ООН и Российской Федерации «Формирование человеческого потенциала в области космических наук и технологий для устойчивого социально-экономического развития». Практикум пройдет с 30 октября по 2 ноября на базе Самарского университета. В работе форума принимает участие директор управления ООН по использованию космического пространства Симонетта Ди Пиппо. С приветственным словом к участникам обратился врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

Глава региона подчеркнул, что особую значимость практикуму придает тот факт, что это всего второе подобное мероприятие в истории современной России, проводимое под эгидой управления ООН по использованию космического пространства.

«И вполне закономерно, что столь значимое международное мероприятие проходит именно в Самаре, городе, который часто называют космической столицей России», – отметил Дмитрий Азаров.

За последние несколько лет в мировой аэрокосмической отрасли произошли серьезные структурные преобразования. По мнению главы региона, они требуют обновления систем управления не только на уровне отдельных предприятий, но и в масштабе всей мировой аэрокосмической отрасли. При этом центральным звеном всех преобразований выступает человеческий капитал.

«Перед мировой аэрокосмической отраслью, российской космической промышленностью сегодня стоит крайне важная, на наш взгляд, задача. Мы должны не только генерировать и постоянно накапливать знания в области создания космической техники, технологий управления аэрокосмическим производством. Крайне важно научиться эффективно использовать их, передавать будущим поколениям, а это то, чем занимается Самарский национальный исследовательский университет», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона напомнил, что Самарская область традиционно входит в число регионов, где сконцентрирован значительный производственный, научно-технический и инновационный потенциал в различных отраслях – авиационной, ракетно-космической, нефтехимической, в автомобилестроении, медицине, информационных технологиях. Развитие региона в высокотехнологичных сферах во многом обусловлено наличием мощной системы высшего образования. Флагманом которой является Самарский национальный исследовательский университет имени академика Сергея Павловича Королева.

«На протяжении десятилетий вуз обеспечивает высокий уровень подготовки специалистов, является ядром кадрового потенциала не только региона, но и страны. – отметил Дмитрий Азаров. – Университет играет особую роль как научное ядро аэрокосмического кластера области. Здесь сформирована эффективная вузовская инновационная инфраструктура, позволяющая создавать разработки высокого уровня. Самарский университет по праву является мощнейшим интеллектуальным центром России, базой подготовки кадров в аэрокосмической сфере и участвует в важнейших программах повышения конкурентоспособности вузов страны».

Глава региона выразил уверенность в том, что этот форум поможет самарским исследователям завязать полезные контакты, «сверить часы» с коллегами со всего мира. А участникам из-за рубежа – в полной мере оценить уникальный потенциал самарского региона. Отдельно Дмитрий Азаров поблагодарил организаторов практикума и лично Симонетту Ди Пиппо за выбор Самары в качестве площадки для проведения конференции.

Как рассказала Симонетта Ди Пиппо среди тем, которые будут рассматриваться на практикуме, – обеспечение доступа развивающимся странам к освоению космоса, развитие инноваций за счет космических технологий, правовое регулирование освоения космоса, обмен информацией, метеорологические и медицинские исследования.

Выводы практикума будут представлены на форуме ООН и ОАЭ: «Космос как драйвер для социально-экономического устойчивого развития», который состоится в Дубае с 6 по 9 ноября 2017 года. Вся эта работа, по словам Симонетты Ди Пиппо, ведется в рамках подготовки конференции Юниспейс +50, которая состоится в июне следующего года в Вене рамках программы ООН по мирному освоению космоса.

По словам ректора Самарского университета Евгения Шахматова, идея проведения форума в Самаре возникла в феврале 2016 года. Тогда делегация университета выступала с докладом на сессии ООН. «Мы представляли Самару, наш аэрокосмический кластер, наш университет. Выступление вызвало огромный интерес у комитета под руководством Симонетты Ди Пиппо. И они поддержали наше предложение провести практикум в Самаре», – рассказал Евгений Шахматов.

О практическом значении форума рассказал генеральный директор РКЦ «Прогресс» Александр Кирилин: «Мы собрались здесь сегодня, чтобы обозначить пути подготовки нового поколения ученых, нового человеческого потенциала. А новый потенциал, конечно, складывается в рамках подготовки новых космических проектов».

Среди перспективных задач Александр Кирилин назвал дистанционное зондирование Земли, создание нового космического аппарата «Бион» к 2021 году, разработка ракеты «Союз-5», которая в 2022 году должна будет вывести на орбиту многоразовый пилотируемый космический корабль «Федерация».

«Символично, что сегодня мы начинаем подготовку ракеты-носителя «Союз» на космодроме Восточный, – подчеркнул генеральный директор, – В 2018-20 годах с трех космодромов нам предстоит осуществить 21 запуск, вывести в космос более 600 аппаратов. Это результат грандиозного международного сотрудничества. На таких проектах и воспитывается человеческий потенциал, который будет верстать космическую программу будущего».

Отвечая на вопросы журналистов о значении этого практикума для региона, Дмитрий Азаров ответил, что его переоценить невозможно.

«Международное признание еще раз подчеркивает статус нашего региона, как космической столицы страны, – заявил он. – А это и наши высокотехнологичные предприятия, которые представляют гордость не только Самарской области, но и Российской Федерации, это, конечно же, и наш Самарский национальный исследовательский университет имени академика Королева, который и стал сегодня площадкой, принимающей делегации из 42 стран. Я уверен, что проведение этого форума очень важно для региона».

Дмитрий Азаров также выразил уверенность в том, что мероприятие даст серьезный толчок научным исследованиям в университете, и, что не менее важно, о Самарском регионе узнает еще больше людей в разных странах, а значит Самарская область станет более привлекательной для специалистов, для студентов, для развития кооперационных связей. Отдельно глава региона поблагодарил ректора университета Евгения Шахматова, который предпринял беспрецедентные усилия для того, чтобы сегодня Самара стала площадкой Организации Объединенных Наций.