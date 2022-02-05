Компании «Гарант№ и Embedika стали партнёрами для развития legaltech-сервиса, позволяющего самостоятельно оценить риски при заключении договора.

Сервис Contract автоматически проверяет договоры на риски прямо в браузере: находит в тексте документа условия, на которые стоит обратить внимание, и даёт рекомендации по изменению нежелательных формулировок.

Теперь благодаря интеграции с сервисом Гарант Коннект в тексте договора выявляются ссылки на нормативно-правовые акты, которые упоминаются в документе. При переходе по ссылке найденный НПА открывается в справочной правовой системе ГАРАНТ, что позволяет пользователю быстро ознакомиться с документом и подписать договор без рисков.

До недавних пор у справочных правовых систем не было своего API, что делало невозможным их интеграцию с другими сервисами и системами. Компания «Гарант» первой реализует такие возможности через сервис Гарант Коннект.

Contract by Embedika — бесплатный сервис, открыт для всех пользователей, не требует регистрации и не хранит загружаемые документы: contract.embedika.ru. Инструмент будет полезен юристам и предпринимателям, представителям малого и среднего бизнеса и всем, для кого актуальна задача проверки договоров.

Диана Хакимова (Замылина), менеджер ИИ-продуктов и руководитель проекта «Contract»: «На российском рынке решения сегмента LegalTech, особенно с применением интеллектуальных инструментов, основанных на машинном обучении, доступны только крупному бизнесу — такие решения дорого стоят и носят инвестиционный характер. Потому для среднего и малого бизнеса такие решения пока остаются недоступными. Сервис “Contract” — первый шаг к изменению отрасли: мы верим, что сотрудничество уже известных и крупных компаний с технологичными стартапами позволит создавать решения класса legal-tech, доступные среднему и малому бизнесу, индивидуальным предпринимателям и гражданам».

Справочная информация:

Онлайн-сервис Contract был создан научно-ориентированной ИТ-компанией Embedika совместно с юридическим департаментом Siemens. Представляет собой систему, объединяющую современные технологии машинного обучения и юридическую экспертизу.

Компания “Гарант” является разработчиком комплекса информационно-правового обеспечения ГАРАНТ, который сегодня выступает основным инструментом принятия решений по правовым вопросам для органов власти и управления, крупнейших международных корпораций, промышленных предприятий и коммерческих структур, финансовых компаний и адвокатских бюро. Компанией реализованы инновационные решения с применением новейших компьютерных технологий, интернета, мобильных устройств, интерактивного формата представления данных, спутниковых технологий. Это позволяет всем, кому необходима правовая информация, быстро и точно находить ее в любом месте и в любое время.