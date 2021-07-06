Ученые вывели новые сорта грецкого ореха, способные выдерживать морозы и засуху. Вдобавок эти орехи можно колоть, просто сжимая в руке.

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва в ходе селекционных работ вывели два новых сорта грецкого ореха, которые обладают рядом уникальных качеств: они выдерживают неблагоприятные погодные условия Среднего Поволжья (быстрый переход от холодной зимы к довольно жаркому лету, засуха, дефицит влаги, заморозки), а их скорлупа настолько хрупка, что молоток и щипцы для колки вам больше не понадобятся – чтобы добраться до вкусных ядрышек, орехи достаточно просто сжать в руке.

“Выведенные в Ботаническом саду Самарского университета два новых сорта ореха грецкого достаточно устойчивы к климатическим условиям Среднего Поволжья. Они выдерживают морозы и засуху, а также успешно переносят нередкие для нашей погоды заморозки – как весенние, так и ранние осенние. Созревание плодов происходит в сентябре, но иногда сдвигается на начало октября. Кроме того, самарские орехи легко раскалываются при несильном нажатии и их можно расколоть, буквально просто сжав в руке. Мы намерены запатентовать оба эти сорта, заявки на патенты уже поданы. Сорта получили названия “Самарец” и “Волжанин”, – рассказал заместитель директора Ботанического сада, селекционер ореха грецкого Александр Помогайбин.

По его словам, при выведении новых сортов был использован самый простой способ селекции – перекрестное опыление. При перекрестном опылении пыльца из пыльников мужских цветков разных деревьев ветром переносится на рыльца пестиков других деревьев и происходит завязывание плодов. К ветроопыляемым растениям относятся, например, горох, фиалка, пшеница, помидоры, ячмень, фасоль. Селекционные работы проводились в Ботаническом саду на коллекционном участке ореха грецкого, насчитывающем уже более 900 деревьев.

Разведением грецких орехов Александр Помогайбин занимается с 1987 года. А в самом Ботаническом саду орехи пытались выращивать со времен основания сада – с 30-х годов прошлого века.

“В нашем саду начали заниматься грецкими орехами практически с момента основания. По имеющимся в научной литературе данным, орех грецкий – крупное дерево – может расти и 400, и даже 1000 лет. Есть данные, что и за тысячу переваливает. Но у нас самому старому экземпляру, по моим подсчетам, немногим более 70 лет. Орехи в Ботаническом саду нравятся всем – зверям, птицам, людям. Одна ворона за день может утащить с дерева до полусотни штук! Вороны умудряются даже раздолбить скорлупу, но, конечно, больше роняют и теряют. А еще белки прячут орехи, да и люди порой приходят в Ботанический сад с глубокими карманами”, – сетует Александр Помогайбин.

Как отметил ученый, орехи самарских сортов обладают приятным вкусом и не горчат. Поэтому вполне возможно, что “Самарец” и “Волжанин” в скором времени займут свое законное место под солнцем на дачах в Самарской области и соседних регионах Среднего Поволжья.

Грецкий орех, как правило, произрастает в теплом климате – в южной части России, в Греции, Индии, Иране, на Балканах и Тянь-Шане. Обладает хорошо развитой корневой системой, идущей в глубину до 4 м и в стороны до 20 м. Не выдерживает больших морозов.

Ботанический сад Самарского университета им. Королёва – особо охраняемая природная территория (ООПТ) регионального значения и научная лаборатория биологического факультета университета под открытым небом. Здесь поддерживается естественная среда, ведутся исследовательские работы по изучению биологического разнообразия, возвращению в дикую природу растений, находящихся на грани исчезновения, сохранению генофонда редких и ценных видов растений.

Важнейшим направлением работы научного коллектива Ботанического сада является интродукция – адаптация растений из других географических районов и климатических зон к выращиванию на территории Среднего Поволжья. В частности, именно на территории Ботанического сада Самарского университета им. Королёва были выведены районированные абрикосы, которые теперь возделываются в садоводческих хозяйствах региона.

В коллекции растений Ботанического сада представлено около 4500 таксонов (видов, форм, сортов) деревьев, кустарников, травянистых растений различного географического происхождения. Коллекционные фонды ежегодно пополняются, на сегодняшний день здесь насчитывается 1200 таксонов древесных растений, до 1200 таксонов тропических и субтропических растений в оранжерее, около 850 видов и сортов декоративных цветочных культур, более 100 видов редких и особо охраняемых растений из 800 видов природной флоры, занесенных в Красные книги.