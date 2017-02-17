22 февраля 2017 г. в г. Москва состоялось заседание Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию, на котором было принято решение о включении телеканала «Губерния» в пакет обязательных общедоступных каналов для кабельных сетей субъекта Федерации – Самарской области.

Принятое решение закрепит за «Губернией» 21-ю кнопку во всех телевизионных кабельных сетях, работающих на территории Самарской области.

Закон о закреплении 21-й кнопки за региональными каналами Государственная Дума Российской Федерации приняла летом 2016 года. В соответствии с документом, обязательный общедоступный телеканал субъекта Российской Федерации выбирается из числа каналов, продукция которых содержит не менее 75% программ отечественного производства. Трансляция канала должна осуществляться на территории проживания не менее 50% населения региона.

Выбор обязательного общедоступного регионального телеканала осуществлялся на конкурсной основе.

По итогам рассмотрения трех конкурсных заявок Федеральная конкурсная комиссия пришла к выводу, что «Губерния» полностью соответствует всем заявленным требованиям.

Обязательный общедоступный телеканал операторы кабельных сетей на территории региона обязаны транслировать бесплатно.

СПРАВОЧНО. Телеканал «Губерния» осуществляет круглосуточное эфирное, кабельное и интернет-вещание в 889 населенных пунктах области. Общая зрительская аудитория канала составляет более трех миллионов человек (фактически все население Самарской области). На канале выходит более 50 телевизионных программ собственного производства.

За сравнительно небольшой срок вещания (около 7 лет) творческий коллектив телеканала был отмечен более чем 40 призами различных международных, всероссийских и региональных фестивалей и конкурсов, в том числе серебряным дипломом Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ – регион» (в 2013 году).

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Законом Самарской области «О гарантиях равенства политических партий при освещении их деятельности областными государственными телеканалами и радиоканалами», телеканал «Губерния» является уполномоченным каналом, обеспечивающим гарантии равного доступа к телевизионному эфиру политических партий, представленных в законодательных органах власти.