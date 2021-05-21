Российские промышленные компании оказались перед выбором: в условиях экономического спада инвестировать в новые интеллектуальные технологии для систем безопасности или продолжать работать с уже существующими решениями. Семинар «Вертикальные решения для промышленности», который компания Hikvision провела в Самаре совместно со своим партнером – инжиниринговой компанией «Эксперт», продемонстрировал высокий уровень заинтересованности заказчиков в первом варианте, а также высокий спрос на новинки систем безопасности с интеллектуальной видеоаналитикой.

Создание безопасной среды на промышленном предприятии представляет собой комплексную задачу: необходимо организовать систему контроля доступа на территорию, защитить периметр, исключить возможность хищения материальных ценностей и обеспечить соблюдение техники безопасности в потенциально опасных зонах. Отдельное внимание следует уделять специфике деятельности отдельных предприятий и условиям эксплуатации оборудования – например, взрывоопасная среда, критично низкие или высокие температуры, соленая и влажная среда и т.д.

Что ожидает промышленный сектор от современных систем безопасности

Отдельные представители промышленного сектора Приволжского федерального округа, которые приняли участие в семинаре, уже применяют на своих объектах высокотехнологичные решения в системах безопасности и в будущем планируют расширять их возможности с помощью биометрической идентификации, smart-аналитики и различными датчикам для обеспечения комплексной безопасности.

Камеры с поддержкой технологии AcuSense имеют встроенные инструменты для анализа видео с помощью алгоритмов глубокого обучения. С их помощью можно организовать эффективный мониторинг и снизить затраты на проверку событий — благодаря высокоточной классификации целей сигнал тревоги подается только в случае обнаружения человека и/или транспорта.

Взрывозащищенные камеры для опасных промышленных объектов учитывают сложные условия эксплуатации оборудования. Их корпус изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, толщина стенок корпуса составляет несколько миллиметров, что позволяет оболочке выдержать 1.5-кратное внутреннее давление. Специализированное защищенное оборудование подходит для химических и металлургических заводов, нефтебаз и нефтегазовых месторождений, автозаправочных станций, порошковых мастерских и других объектов, связанных с повышенной опасностью.

Антикоррозийные и влагонепроницаемые камеры предназначены для использования в агрессивных средах. Они выдерживают постоянный контакт с водой, кислотами, обеспечивая надежную работу системы безопасности в сложных погодных условиях. Внутрь корпусов не проникает влага и пыль, для борьбы с ледяной коркой и запотеванием объектива предусмотрены обогревающие элементы и специальные дворники.

Камеры с функциями обнаружения касок и других СИЗ востребованы на строительных площадках, в горнодобывающей индустрии, на предприятиях плавильной промышленности и других объектах, где важно соблюдение требований по охране труда и ношение специальной экипировки. С помощью кастомизированных модулей видеоаналитики список обнаруживаемых предметов можно расширить: например, проверять наличие страховки, контролировать цветовую гамму экипировки при необходимости и т.д.

В зависимости от задач и потребностей на промышленных объектах будут актуальны и другие интеллектуальные возможности систем Hikvision: управление очередью, распознавание лиц, многоцелевое обнаружение объектов, автоматический трекинг объектов, распознавание автомобильных номеров, цвета/типа/марки транспортного средства и другие функции для решения широкого спектра задач.

Булат Хафизов, технический эксперт, Hikvision Russia

«Компания Hikvision быстро реагирует на меняющиеся потребности рынка систем безопасности и часто работает на опережение: разрабатывает и выпускает на рынок новые технологии еще до появления массового запроса на них. Сейчас мы наблюдаем активную цифровую трансформацию в промышленном секторе: предприятия отказываются от устаревших, консервативных подходов к организации работы и выходят на путь инноваций. Это особенно заметно при выборе решений для систем контроля доступа и безопасности, появляется все больше проектов с применением биометрических терминалов СКУД, специальные камеры для контроля за соблюдением техники безопасности и других требований на опасных промышленных объектах».