ООО «ГидроПомощь» – запчасти для спецтехники с гарантией по низким ценам2019-07-21 10:45
Компания ООО «ГидроПомощь» уже более десятилетия занимается поставками деталей и комплектующих для гидравлических узлов экскаваторов гусеничного и колесного типа в Тольятти. Напрямую сотрудничаем с производителями запчастей для техники брендов DAEWOO-DOOSAN, HYUNDAI, KOMATSU, VOLVO, HITACHI, JCB, CASE, NEW HOLLAND, CATERPILLAR.
У нас можно купить аксиально-поршневые гидронасосы, распределители, гидравлические насосы в сборе, а также заказать отдельные детали механизмов. Бесплатная доставка по Тольятти и в 90% регионов РФ. Консультируем по выбору комплектующих, ремонтируем гидронасосы, используя специализированное оборудование и инструмент, рекомендованные производителем.
Мы стремимся обеспечить бесперебойность и надежность Вашей техники, поэтому:
осуществляем подбор деталей с учетом каталожных номеров производителя;
Сотрудничество с нами – это:
оперативные поставки гидравлики и запчастей к ней в течение 1-2 суток, за счет наличия 95% ассортимента на складе.
Качественный сервис в оперативном режиме от компании ООО «ГидроПомощь» обеспечит гидравлическому оборудованию спецтехники слаженную и эффективную работу в течение продолжительного времени.
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