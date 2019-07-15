Компания ООО «ГидроПомощь» уже более десятилетия занимается поставками деталей и комплектующих для гидравлических узлов экскаваторов гусеничного и колесного типа в Тольятти. Напрямую сотрудничаем с производителями запчастей для техники брендов DAEWOO-DOOSAN, HYUNDAI, KOMATSU, VOLVO, HITACHI, JCB, CASE, NEW HOLLAND, CATERPILLAR.

У нас можно купить аксиально-поршневые гидронасосы, распределители, гидравлические насосы в сборе, а также заказать отдельные детали механизмов. Бесплатная доставка по Тольятти и в 90% регионов РФ. Консультируем по выбору комплектующих, ремонтируем гидронасосы, используя специализированное оборудование и инструмент, рекомендованные производителем.

Мы стремимся обеспечить бесперебойность и надежность Вашей техники, поэтому:

осуществляем подбор деталей с учетом каталожных номеров производителя;

оперативно доставляем оборудование по всей территории страны;

даем долгосрочные гарантии: на детали (6 месяцев), узлы в сборе (12 месяцев);

выполняем ремонтные работы только после комплексной диагностики до полного восстановления параметров работоспособности с учетом технических особенностей механизмов.

Сотрудничество с нами – это:

оперативные поставки гидравлики и запчастей к ней в течение 1-2 суток, за счет наличия 95% ассортимента на складе.

приемлемые цены на всю продукцию по каталогам, и помощь в подборе оригинальных деталей.

распространение гарантии на товары и услуги компании, что подтверждает высокое качество обслуживания.

Качественный сервис в оперативном режиме от компании ООО «ГидроПомощь» обеспечит гидравлическому оборудованию спецтехники слаженную и эффективную работу в течение продолжительного времени.

Контакты:

Общество с ограниченной ответственностью «ГидроПомощь»

Офис компании:

Адрес: г. Тольятти, ул. Маршала Жукова, д. 35

Телефон: 8 (800) 500 89 73

E-mail: zakaz@hydro-help.ru

Сайт: https://tolyatty.hydro-help.ru/