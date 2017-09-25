Промсвязьбанк представил концепцию нового Интернет-банка «Мой бизнес» на 9-й ежегодной конференции «Электронные платежи и денежные переводы-2017». После одного из последних обновлений в системе появилась возможность открыть расчетный счет в рублях и валюте. Уже сейчас клиенты могут подписывать платежи в рублях и другие документы с помощью облачной электронной подписи, которую используют для входа в мобильный банк.

Иван Паткин, Директор по электронному бизнесу среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка рассказал, что Интернет-банк позволяет клиентам создавать и отправлять платежные поручения в рублях, подключать продукты банка и работать с документами. Также пользователям доступна информация по счету, в том числе выписка, графики и диаграммы. Отличается новый интернет-банк и внешне: яркий современный дизайн и интуитивно понятный интерфейс позволяют осуществлять операции быстро.

«Банковский рынок серьезно меняется, и это должно отражаться на наших продуктах. Новый Интернет-банк синхронизируется с мобильным банком, что делает процесс работы в нем быстрым и удобным», – рассказывает Иван Паткин.

Эксперты регулярно оценивают PSB On-Line как передовой и функциональный интернет-банк. Например, в 2016 году Промсвязьбанк занял второе место в рейтинге эффективности интернет-банков для профессионального малого бизнеса.

Интернет-банк «Мой бизнес» доступен по ссылке https://business.psbank.ru/

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