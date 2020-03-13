Перебои в работе китайских производств в начале года, вызванные вспышкой нового типа коронавируса, не только ударили по нефти, но и создали риски удорожания целого ряда товаров, которые Россия закупает в Китае по выгодным ценам, об этом пишет Независимая газета .

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), Китай является крупнейшим в России поставщиком товаров: в 2019 году объём закупок из КНР составил 54,1 млрд. рублей – это 22% от всего импорта в стоимостном выражении.

Доля прямого импорта из Китая в торговых сетях Х5 Retail Group существенно ниже 1%. Преимущественно это непродовольственные товары, из продовольствия – в основном имбирь и чеснок. При этом сейчас Х5 Retail Group ищет возможности поставок имбиря и чеснока из других стран, чтобы заменить товары из Китая аналогичными по качеству и ценам. В «Азбуке Вкуса» закупки товаров из Китая также минимальны: непродовольственные наименования она в Китае не приобретает, не считая сезонного товара на Новый год, а из продовольствия закупает единичные продукты: чеснок, помело, имбирь, капусту брокколи, грибы шимиджи. «Магнит» прекратил импортировать овощи и фрукты из Китая, заменив их поставками из других регионов.

По словам руководителя центра компетенций технологического развития ТЭК Минэнерго России Олега Жданеева, в химической и металлургической промышленности доля импортозамещения может достигать 100%. По его мнению, 100%-ное импортозамещение возможно и в производстве электронной компонентной базы.

В феврале 2020 году, Минпромторг России предложил проводить в российских госкомпаниях ежеквартальные стресс-тесты, нацеленные на оценку возможных сценариев валютных и санкционных рисков и киберугроз. По словам председателя совета Ассоциации производителей электронной аппаратуры и приборов Светланы Аполлоновой, «зависимость от импортных микросхем колоссальная. Пока госкомпании не развивают российскую электронику, они остаются чувствительны к внешним угрозам – кибератакам, прекращению поставок, влиянию незадекларированных возможностей в зарубежном оборудовании».

После принятия Нацпрограммы «Цифровая экономика» вопросами развития информационной безопасности, информационной инфраструктуры и цифровых технологий на базе российских решений начало заниматься правительство.

В условиях постоянных санкций российские промышленные компании начали создали целую экосистему продукции, позволяющую обеспечить технологическую независимость от иностранных производителей.